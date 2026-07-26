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Berkshire Hathaway

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WKN A0YJQ2
ISIN US0846707026
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 404,63 388,79 371,44 371,43 364,48
    Nettogewinn (Mrd) 45,87 44,59 67,26 89,56 97,15
    Gewinn/Aktie 21,57 20,89 31,04 41,27 44,27
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 24,19 25,21 24.317,01 16.499,15 12.257,17
    KUV 2,74 2,89 1,06 1,01 0,85

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Berkshire Hathaway Inc. ist die Investmentholding der Broker-Legende Warren E. Buffett. Buffetts Firmenimperium umfasst im Wesentlichen Engagements in den Bereichen Versicherung, Güterbahntransport sowie Versorgung, Energieerzeugung und -verteilung. Im Bereich Versicherung bestehen Investments in Geico, der Berkshire Hathaway Primary Group und der Berkshire Hathaway Reinsurance Group einschließlich der General Re Corp. Hinzu kommen Beteiligungen in den Bereichen Schienentransport (Burlington Northern Santa Fe), Stromversorgung und Energie (vor allem Berkshire Hathaway Energy Company), Produktion (Precision Castparts, Lubrizol, IMC International Metalworking und Marmon Holdings) sowie Dienstleistungen und Einzelhandel (McLane Company, NetJets, TTI, Inc. und FlightSafety International). Die Holding ist zudem in zahlreichen anderen Branchen investiert. Auf die Zahlung von Dividenden wird grundsätzlich verzichtet.

    Offizielle Webseite: https://www.berkshirehathaway.com

    Aktionärsverteilung