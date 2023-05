Am Wochenende war es wieder so weit und das Mekka der Investoren in Omaha wurde erneut zum Mittelpunkt der Welt für Anleger und Investoren. Doch was brachten die Hauptversammlung und die Quartalszahlen für Erkenntnisse? Und wie geht es jetzt mit der Aktie von Warren Buffett weiter?

Wer sich für die Anlage in Aktien und das Value-Investing interessiert, der kommt oftmals nicht an Warren Buffett und Berkshire Hathaway vorbei. Seit Generationen hängen Investoren an seinen Lippen und nehmen weite Wege auf, sich, um einmal im Jahr das Orakel von Omaha bei seiner jährlichen Hauptversammlung zu treffen. Doch was gibt es in diesem Jahr zu berichten?

Quartalszahlen von Buffetts Berkshire Hathaway ein Erfolg

Zunehmend gutes, wie der Bericht der Investmentgesellschaft zeigt. Sieht man von den positiven Entwicklungen an den Märkten und den Kursgewinnen ab, so war es vor allem der Versicherungssektor, der sich deutlich erholte.

Unter dem Strich fuhr Berkshire Hathaway operative Gewinne von 8,07 Milliarden US-Dollar ein, nachdem es im Vorjahreszeitraum gerade einmal 7,16 Milliarden US-Dollar gewesen waren. Der Nettogewinn dagegen legte im Vorjahresvergleich wesentlich deutlicher zu und sprang auf 35,5 Milliarden US-Dollar, nach 5,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Das sagten Warren Buffett und Charlie Munger auf der Hauptversammlung

Doch neben den sehr positiven Ergebnissen hielt vor allem die Hauptversammlung spannende Entwicklungen für Investoren bereit. Folgende Aussagen dürften die wichtigsten für Anleger und Buffett-Fans gewesen sein:

1. Der SVB-Crash hätte leicht in einer Katastrophe enden können

2. Investoren sollten dem Thema künstliche Intelligenz eher vorsichtig begegnen

3. Im E-Auto Markt wird es kein “Winner takes it all” geben

4. Es dürften sich bald einige Chancen an den Märkten ergeben, wenn andere Investoren falsche Entscheidungen treffen

Übrigens: Die Berkshire Hathaway Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index. Mit einem Zertifikat setzen Sie damit auf 16 der sichersten Aktien der Welt.

So geht es weiter für Berkshire Hathaway nach HV und Quartalszahlen

Aber wie geht es nach dem wichtigsten Wochenende für Berkshire Hathaway Aktionäre mit dem Papier eigentlich weiter?

Hier stehen zunächst einmal alle Zeichen darauf, dass die Aktie ihr Allzeithoch bei 360 US-Dollar wieder erreichen könnte. Die guten operativen Ergebnisse und ein gesteigertes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar könnten dem Kurs weiter Schwung verleihen. Auch in einer schwierigen Marktphase bleibt deswegen ein neues Allzeithoch das nächste Kursziel für die Aktie.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Berkshire Hathaway