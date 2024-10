Nach zwei Rekordtagen in Folge scheint dem DAX heute etwas die Luft auszugehen – worauf kommt es jetzt an? Der heute größte Verlierer: die Adidas-Aktie.

Ziemlich zurückhaltend gibt sich der deutsche Leitindex heute an den Börsen. So liegt der DAX aktuell 0,2 Prozent im Minus und steht bei 19.441 Punkten. Deutlicher gab das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, mit einem Minus von 0,6 Prozent nach. Damit fällt der Index wieder unter die Marke von 5.000 Punkten.

Nach zwei Rekordtagen in Folge hat der DAX nun also am Mittwoch auf die Bremse getreten. Trotz der Schwäche der US-Börsen am Vortag und enttäuschender Quartalsberichte europäischer Konzerne hielt sich der deutsche Leitindex letztlich aber wacker.

„Der Dax pausiert", schreibt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets und auch Analyst Martin Utschneider von Finanzethos sieht einen nach wie vor intakten Aufwärtstrend und resümiert: „Der Dax atmet durch, fällt aber nicht ab."

Für Thomas Altmann, Portfolio-Manager von QC Partners, stellt sich indes die Frage: „Macht die Rally nur eine Pause oder ist sie zu Ende?" Historisch gesehen, so argumentiert er, habe der deutsche Leitindex mehr als die Hälfte seiner Rekordhochs in ersten Halbjahren erzielt und die aktuell bisher ähnliche Tendenz passe gut in dieses Bild. Das aber würde dann für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally nicht sehr optimistisch stimmen.

Am Vortag hatte das deutsche Börsenbarometer mit 19.633 Zählern erneut eine Bestmarke erreicht, anschließend aber an Schwung verloren und knapp im Minus geschlossen.

Bevor am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen entscheidet und diese wohl etwas weiter lockern dürfte, standen hierzulande zunächst einmal der Quartalsbericht von Adidas im Blick.

Adidas-Aktie als Schlusslicht im DAX

Aktuell gibt es keine merklichen Gewinner im DAX. Einzig die Aktie von Siemens Energy verzeichnet aktuell ein Plus von über einem Prozent und bildet damit von der Performance her die Spitze im Index.



Das Schlusslicht hingegen bildet die Aktie von Adidas von der Performance her, mit aktuell einem Minus von rund 4,5 Prozent. Und das, obwohl der Sportartikelhersteller nicht enttäuschte, sondern er erhöhte nach einem besser als erwartet ausgefallenen Jahresviertel seine Prognosen für 2024 erneut. Dem Papier half das nach einem zuletzt guten Lauf dennoch nichts.

Mit Material von dpa-afx

