Seit fast einem Jahr ist in den Medien und von Experten nur noch vom Crash zu lesen. Doch bisher läuft die Rally weiter und eine Rezession kann sogar ausbleiben. Warum Anleger deshalb jetzt eher Aktien kaufen als verkaufen sollten.

Jeder wartet auf sie, doch gekommen ist sie bisher nicht – die Rezession. Obwohl Experten seit Monaten vor einem starken Wirtschaftsabschwung inklusive Crash warnen, steigen DAX & Co. beständig weiter an. Kommt der Crash also überhaupt noch oder bleibt er gänzlich aus?

Reicht es nicht für einen Crash?

Trotz der vielfältigen Warnungen vor den stark gestiegenen Zinsen, der Angst vor der hohen Inflation, dem Krieg in der Ukraine usw. sind die Börsen bisher nicht zusammengebrochen. Auch der neue schwarze Schwan einer weiteren Finanzkrise - ausgelöst durch den Kollaps von Banken - hat die Märkte bis dato nicht ins Straucheln gebracht.

Auch die am Freitag ersten veröffentlichten Zahlen für die Berichtssaison zeigen ein klares Bild: bisher ist die Welt noch nicht untergegangen – warum sollte sie es also jetzt?

Warum auch nicht einfach die nächste Rallye?

Denn tatsächlich reden auch immer mehr Experten davon, dass die Inflation falsch berechnet wurde und bald rasant fallen dürfte. Vor allem der in den USA bekannte Unternehmer Barry Sternlicht gilt als Verfechter dieser Theorie. Denn er sagt: Die Mieten, welche etwa ein Drittel der Kosten ausmachen, sind nicht gestiegen. Deswegen müsse die wahre Inflation drastisch nach unten korrigiert werden. Es gilt inzwischen zudem als erwartbar, dass die Fed im Dezember das erste Mal Zinsen senkt und bis auf den Kollaps zwei kleiner und relativ unbedeutender Banken hat sich auch im Finanzsektor nichts getan.

Warum kann also nicht in einem solchen Szenario, in dem alle an einen Crash glauben, nicht auch das Gegenteil passieren? Warum sollten die Bären nicht von einem starken Kursanstieg überrascht werden, der sie dann wiederum ebenfalls zum Nachkaufen zwingt?

Warum Anleger deshalb jetzt eher Aktien kaufen als verkaufen sollten

Denn tatsächlich bietet die Berichtssaison einen idealen Zeitpunkt für einen Momentumwechsel. Während alle von schlechten Ergebnissen und Ausblicken ausgehen, könnten gute Zahlen überproportionale Steigerungen hervorrufen und die Indizes weiter ansteigen lassen.

Dementsprechend sollten Anleger mit Verkaufsambitionen sich vor Augen führen, dass die Rallye noch eine ganze Weile weiterlaufen kann, bevor ein Crash kommt, wenn er überhaupt kommt. In der jetzigen Situation könnte es sich darum als günstiger erweisen, jetzt Aktien zu kaufen, statt zu verkaufen.

