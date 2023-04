Warren Buffett gilt als erfolgreichster Investor der Welt und Berkshire Hathaway ist auch eine der erfolgreichsten Aktien aller Zeiten. Nicht ohne Grund steht sie nach Marktkapitalisierung auf Platz sechs. Doch kann sich das Unternehmen auch da oben halten?

Warren Buffett ist das Vorbild vieler Investoren und Unternehmer, denn der Mann aus dem beschaulichen Omaha hat aus einer alten heruntergekommenen Textilfabrik ein Milliardenimperium aufgebaut. An der Börse ist dieses Imperium aktuell 662 Milliarden US-Dollar wert, was es zum sechstwertvollsten Unternehmen der Welt macht.

Aber wird sich Berkshire auch nach Buffett an der Spitze halten können? Wie sieht es hier in den kommenden zehn Jahren aus? Und ist die Aktie immer noch eine gute Anlage?

Was wird, wenn Buffett und Munger gehen?

Die Frage, die sich die meisten Investoren verständlicherweise stellen ist, was passiert, wenn die bereits beide über 90-jährigen Warren Buffett und Charlie Munger das Unternehmen verlassen? Kann Berkshire dann trotzdem noch seinen Erfolg der letzten Jahrzehnte fortsetzen?

Tatsächlich stehen die Chancen sehr gut, denn Buffett hat seinen Nachfolger selbst herangezogen und unterrichtet. Sollte das Orakel von Omaha Berkshire bald verlassen, so wird Greg Abel, der jetzt schon für die Energiesparte des Konzerns zuständig ist, das gesamte Konglomerat übernehmen.

Wo ist Berkshire Hathaway in zehn Jahren?

Aber reicht dies aus, um den Platz sechs unter den Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung in den kommenden zehn Jahren zu behalten?

Schaut man einmal auf das Geschäftsmodell von Berkshire Hathaway, dann ist die Antwort definitiv ja. Sektoren wie Versicherungen, Eisenbahnen, Süßigkeiten & Co. werden auch in den kommenden Jahren wichtig bleiben und durch den Zinseszinseffekt weiter wachsen. Ob allerdings das Investmentportfolio mit dem großen Überhang an Apple und Öl-Werten noch so aussehen wird wie bisher ist eine andere Frage.

Lohnt sich hier ein Investment?

Dementsprechend lohnt sich für Anleger definitiv ein Investment, insofern sie ein breit diversifiziertes Unternehmen, mit guter Bilanz und einigen Chancen nach vorn gerichtet kaufen wollen.

Dabei ist Berkshire sicherlich keine Wachstumsaktie oder Kursrakete, sondern solider und stiller Value Titel, der vor allem durch den Zinseszinseffekt beständig wächst.

