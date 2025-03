Jetzt hat tatsächlich auch der Bundesrat Grünes Licht gegeben: Die Milliarden des Sondervermögens werden kommen. Doch warum fallen deutsche Aktien dann heute trotzdem - und das teilweise sehr deutlich?

53 von 69 Stimmen gab es schlussendlich um Bundesrat für die Grundgesetz-Änderungen zugunsten des Sondervermögens. Damit ist der historische Milliardenhammer nicht mehr aufzuhalten. Doch warum fallen dann heute viele deutsche Aktien wie etwa auch Rheinmetall, BASF und Co., die von den Milliarden profitieren?

Sondervermögen kommt, doch darum fallen deutsche Aktien

Dies dürfte zwei Gründe haben:

Erstens dürften nach der starken Rallye Gewinnmitnahmen erfolgen. Nicht umsonst heißt es: Buy the rumor and sell the news. Weil die deutschen Aktien zuletzt sehr stark gestiegen waren, machen Anleger zunächst mal Kasse. Denn noch fließt das Geld ja nicht.

Zweitens ist heute Hexensabbat an der Börse. Dies bedeutet, es verfallen sehr viele Optionen auf Aktien und andere Wertpapiere. Hier ist der Einfluss schwer zu beziffern, doch man kann aufgrund der stark gestiegenen Börsen davon ausgehen, dass nicht so viele Investoren mit derart hohen Kursen bei deutschen Aktien vor einigen Wochen gerechnet haben. Bedeutet: Es gibt Interesse, die Kurse nochmal etwas zu drücken.

Doch was bedeutet das alles jetzt für deutsche Aktien?

Deutsche Aktien kaufen oder verkaufen?

Erstmal sollten Anleger Ruhe bewahren. Sofern man Aktien im Depot hat, die bislang sehr gut gelaufen sind, kann man Teilgewinne realisieren. Denn wie sich die Börse kurzfristig verhält, weiß natürlich niemand. Langfristig sollte das Sondervermögen aber einen Konjunkturschub in Deutschland auslösen, der den DAX und weitere deutsche Aktien weiter antreiben dürfte.

Zudem ist das DAX-KGV von 19,0 jetzt etwas höher als sonst, aber historisch noch nicht zu hoch. Dennoch werden Investoren sich jetzt zunächst neu aufstellen wollen. Für Anleger ist es jetzt also interessant, auf günstige deutsche Aktien zu setzen und auf die Gewinner-Aktien des Sondervermögens. Denn wenn hier erst die Milliarden beginnen zu fließen, dann werden auch die Aktienkurse wieder vermehrt profitieren.

Sichern Sie sich deswegen jetzt die 6 Geheime Finanz-Paket-Gewinner, die BÖRSE ONLINE entdeckt hat.

Und lesen Sie auch: Historischer Milliardenhammer: Diese deutschen Aktien sind jetzt noch günstig