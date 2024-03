Cathie Wood war für ihre Ark-Fonds wieder Aktien einkaufen und hat unter anderem auch bei einem bekannten Biotech-Unternehmen zugeschlagen.

Wenn andere verkaufen, kauft sie wieder ein. Die Star-Investorin Cathie Wood ist bekannt dafür, verprügelten Aktien mit Potenzial eine zweite Chance zu geben. Auch dann, wenn sich schon viele Anleger von dem Titel verabschiedet haben. Damit hatte sie in der Vergangenheit durchaus Erfolg. Ihr Ark Innovation ETF kletterte im letzten Jahr um 67 Prozent und schlug sogar den US-Index S&P 500. Im März hat Wood bei einem BioNTech-Konkurrent zugeschlagen, der gerade einen schweren Stand hat.

Cathie Wood kauft Aktien von Moderna ein

Während der Corona-Zeit erlangte das Unternehmen Moderna mit seinem Impfstoff gegen das Virus Weltruhm. Seit die Nachfrage rückläufig ist, brach aber auch der Umsatz sowie der Aktienkurs des Konzerns aus Amerika immer weiter ein. In einem Jahr hat die Aktie fast 30 Prozent nachgegeben. Für Cathie Wood ist das aber kein Grund, jetzt keine Moderna-Aktien zu kaufen. Wie das Portal „Benzinga“ berichtete, hatte Wood für ihren Ark Innovation ETF und den Ark Genomic Revolution ETF zuletzt 90.627 Aktien im Wert von 9,34 Millionen US-Dollar erworben.

Übrigens: Spannende Tech-Aktien finden Sie auch immer im BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index.

Was sieht Cathie Wood in Moderna?

Wood scheint auch nach der Corona-Pandemie von den Produkten des Biotech-Unternehmens überzeugt zu sein. In den kommenden fünf Jahren will der Konzern 15 neue Wirkstoffe auf den Markt bringen. Ein Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV) soll noch in diesem Frühjahr eine Zulassung erhalten. Es wäre der erste mRNA-Impfstoff gegen die Atemwegserkrankung, die vor allem für Säuglinge, Kleinkinder und Senioren gefährlich ist. Bereits im letzten Jahr kamen erste Impfstoffe gegen das Virus auf den Markt.

Moderna erwartet für den Wirkstoff im Jahr 2027 Umsätze von bis zu 15 Milliarden US-Dollar. Daneben arbeiten die Amerikaner aber noch an Krebsimpfstoffen und versuchen so, bei ihren Produkten eine größere Vielfalt als noch vor einigen Jahren zu erreichen. Zudem konnte Moderne im letzten Quartal trotz Umsatzrückgängen überraschend einen Gewinn vermelden und die Aktie befindet sich seit Jahresanfang im Plus. Sollte Wood mit der Wette auf die Zukunft Recht behalten, dann hätte sie die Aktie bei einem derzeit erwarteten KGV von um die 8 günstig erstanden. Bis dahin kann aber noch einiges passieren, obwohl Moderna für den Moment noch etwas besser dasteht als manch ein Biotech-Konkurrent.

Lesen Sie auch: Blockbuster-Wettrennen: Kann die Novo Nordisk-Aktie mit diesem Mittel Eli Lilly überflügeln?

Oder: Fondsmanager: Nvidia, Palantir, Super Micro: Eine Aktie kaufen, eine verkaufen und eine vermeiden