Unternehmensprofil

Die Moderna, Inc. versteht sich als ein Pionier für eine neue Klasse von Arzneimitteln, die aus Boten-RNA (mRNA) bestehen. 2020 wurde die mRNA-Technologie zu einer neuen Klasse von Medikamenten. In weniger als einem Jahr entwickelte Moderna seinen Impfstoff gegen COVID-19, führten klinische Studien durch, welche die hohe Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Vorbeugung von COVID-19 belegten, und erhielten eine Notfallzulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA sowie Zulassungen von anderen Aufsichtsbehörden weltweit. 2021 wurden mehr als 800 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs weltweit ausgeliefert, wobei etwa 25 Prozent dieser Dosen in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen gingen. Im Januar 2022 genehmigte die FDA die Biologics License Application für den COVID-19-Impfstoff Spikevax für Personen ab 18 Jahren in den USA.

Offizielle Webseite: www.modernatx.com