Der Chef von Barrick Gold hat gerade in einem Interview verraten, was für ihn das strategisch bedeutsamste Metall von allen ist

Das kanadische Unternehmen Barrick Gold Corp. zählt zu den größten Goldproduzenten weltweit. Aber dessen Chef Mark Bristow nannte kürzlich in einem Interview mit dem US-TV-Sender CNBC ein anderes Metall als Gold als das bedeutsamste: "Meiner Ansicht nach ist Kupfer das strategischste Metall von allen." Er begründete dies vor allem mit der hohen Bedeutung, die Kupfer für die Energiewende hat. So sei Kupfer sehr wichtig für Batterien, aber: "Batterien sind keine langfristige Lösung für die Schaffung einer besseren Zukunft für unseren Planeten. Was wirklich von Bedeutung ist, ist die Transformation unserer Stromnetze zu umweltfreundlicheren Varianten, und dieser Wandel zeigt sich bereits in Form großer Kabelverbindungen in ganz Europa. Um erneuerbare Energie in die industriellen Zentren zu transportieren, sind leistungsfähige Kabel vonnöten, und die einzige Möglichkeit, elektrische Energie über solche Distanzen zu übertragen, ist durch den Einsatz von Kupfer."



Kupfer spielt eine entscheidende Rolle in der Elektromobilität, bei erneuerbaren Energien, in der Elektronikindustrie und vielen anderen technologischen Anwendungen. Seine hohe Leitfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit machen es zu einem begehrten Material in einer zunehmend grünen und technologiegetriebenen Welt. Bristow sieht allerdings in der E-Mobilität nicht den Heilsbringer und betonte in dem Interview, dass selbst wenn sämtliche Fahrzeuge in Kalifornien auf Batteriebetrieb umgestellt würden, dies bei Weitem nicht ausreichen würde, um die Welt zu retten. Viel entscheidender sei die nachhaltige Entwicklung wirtschaftlich benachteiligter Regionen. "Der wahre Schutz unseres Planeten und die Schaffung einer besseren Welt für zukünftige Generationen hängt von der Entwicklung unterentwickelter Volkswirtschaften ab", betonte er.

