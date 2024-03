Die Analysten der amerikanischen Bank Wells Fargo haben in einer neuerlichen Studie 20 Aktien identifiziert, die womöglich in den kommenden Monaten an der Börse schlecht abschneiden könnten. Sollten sich Anleger hier fernhalten?

Die Analysten von Wells Fargo haben in einer Auswertung zu Momentum-Aktien in dieser Woche sowohl 20 Titel mit starkem Momentum (mehr dazu hier) als auch 20 Werte mit geringem Momentum identifiziert.

Diese Aktien sind laut Wells Fargo aktuell kein Investment

Laut den Experten sollten sich Anleger jetzt von Aktien mit wenig Momentum fernhalten, da die Märkte, die von Tech-Aktien getrieben werden, in den kommenden Monaten diesen Trend nicht brechen dürften. Gleichzeitig könnten laut den Analysten langfristige Turnaround- und Fundamentalstorys eine Underperformance liefern.

Diese Aktien haben aktuell wenig Momentum auf Basis der Bloomberg Preis/Momentum-Metrik (Skala 1 bis 100):





CH Robinson – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 30.4

Arrow Electronics – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 22.2

Camden – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 21.6

Fox – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 19.4



HP – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 19.1

Toast – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 17.6

AON – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 15.4

Zoom Video – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 15.4

Clorox – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 13.4

Molson Coors – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 13.3

Enbridge – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 12.9

Etsy – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 12.6

T. Rowe Price – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 12.5

Roku – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 12.3

Cheniere – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 11.3

Ford Motor – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 9.7

Comerica – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 8.4

Expeditors International – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 6.3

DocuSign – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 5.7

Illinois Tool – Bloomberg Preis/Momentum-Metrik: 5.7





Sollten sich Anleger von diesen Werten fernhalten?

Tatsächlich finden sich in dieser Auflistung einige zuletzt stark unter Druck geratene Werte wie der Computerhersteller HP, der Brauereikonzern Molson Coors oder der E-Commerceplayer Etsy.

Sollte sich der Markt so momentumgetrieben weiterentwickeln wie bisher ist deswegen davon auszugehen, dass diese Titel weiter unter Druck bleiben. Besonders bei operativen Problemen könnte die Börse weitere Abstrafungen vornehmen. Allerdings haben diese Titel dementsprechend ebenfalls Überraschungspotenzial, wenn sich die Fundamentaldaten plötzlich ändern.

