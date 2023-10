Ein bekannter Indikator, der die Stimmung der Anleger untersucht, liefert gerade ein eindeutiges Signal. Geht es an den Börsen bald wieder aufwärts? Darauf sollten Sie sich jetzt vorbereiten

„Die Börse reagiert gerade mal zu zehn Prozent auf Fakten. Alles andere ist Psychologie“, lautet ein bekanntes Zitat von Börsenlegende André Kostolany. Wo er recht hat, hat er recht. Es wäre auch zu schön, wenn die Börse nur auf Zahlen und Fakten reagieren würde. Denn dann wäre es für die meisten Anleger ein Leichtes, stets die Bewegungen der Märkte einzukalkulieren und davon zu profitieren.

Aber so einfach ist es leider nicht. Denn die Stimmung der Anleger ist ebenfalls ein großer Einflussfaktor für die Kursbewegungen. Diese kann man sich für seine Investments zu nutze machen. Und: Sie liefert gerade ein eindeutiges Signal.

Extreme Angst: Ein eindeutiges Kaufsignal

Um die Stimmung der Anleger zu messen, die ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Aktienmärkte hat, entwickelte CNN 2012 ein geniales Werkzeug: den Fear and Greed Index. Dieser misst die aktuelle Stimmung der Anleger auf einer Skala von eins bis hundert. Eine Zahl zwischen null und 24 bedeutet „extreme Angst“. 25-44 bedeutet „Angst“. Ein Wert zwischen 45 und 55 bedeutet „Neutral“. Bei 56 bis 75 bewegt man sich im Bereich der „Gier“ und bei 76-100 im Bereich „extreme Gier“. Der Indikator misst diese Werte anhand unterschiedlicher Kennzahlen. Doch wie kann man ihn interpretieren?

„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind“, lautet der altbekannte Rat von Warren Buffett. Und damit liegt er goldrichtig. Denn der Fear and Greed Index kann als eine Art Kontraindikator benutzt werden. Heißt: Wenn die Stimmung gerade sehr schlecht ist, könnte dies darauf hindeuten, dass Anleger die Aktien gerade eher unterbewerten. Der Markt hat die schlechte Stimmung dann häufig bereits eingepreist und es könnte bald nach oben gehen – ein Kaufsignal. Ebenfalls kann eine extrem gute Stimmung bedeuten, dass Anleger Aktien gerade überbewerten, die Stimmung bereits ihren Höhepunkt erreicht hat und es nun für Aktien bald nach unten geht – ein Verkaufssignal.

Doch wie ist die Stimmung aktuell? Derzeit liegt der Fear and Greed Index bei 24 – also im Bereich der extremen Angst. Tatsächlich ging es an den Märkten zuletzt eher wieder nach unten. Das könnte bedeuten, dass Anleger viele Risiken und Sorgen bereits eingepreist haben und es nun bald wieder nach oben an den Märkten gehen könnte. Natürlich sollten sich Anleger nicht allein auf diesen Indikator verlassen. Er ist jedoch ein nützliches Werkzeug, um die Stimmung am Aktienmarkt einzuschätzen und lag in der Vergangenheit bereits häufig richtig.

Das könnte Sie auch interessieren: Bank of America bullish: Darum rechnet Top-Expertin mit baldigem Aktien-Anstieg

oder: Riesen-Dividenden bei deutschen Aktien mit bis zu 10,13 Prozent Dividendenrendite – Hohe Dividenden, niedrige KGVs



Wer mehr aus sich und seinem Geld machen möchte, der ist auf einen guten Online-Broker mitsamt Depot angewiesen. Doch auf welches Produkt sollte man dabei setzen? In diesem Broker-Vergleich zeigt die Redaktion von BÖRSE ONLINE Ihnen, worauf es bei einem guten Depot ankommt. Denn dieses ist der Schlüssel zum Erfolg an der Börse.