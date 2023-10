Können wir uns schon bald wieder auf steigende Aktienkurse freuen? Eine Top-Analystin der Bank of America ist jetzt ziemlich optimistisch. Das steckt dahinter

Können sich Anleger etwa schon bald wieder auf steigende Aktienmärkte freuen? Ja, geht es nach den Analysten der Bank of America. Denn wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtete, rechnen diese dank bullischen Indikatoren mit einem baldigen Anstieg. Zwar ging es das erste halbe Jahr für die Aktienmärkte, auch getrieben durch den Hype um das Thema künstliche Intelligenz, bereits wieder deutlich bergauf.

Seit Sommer trat dann jedoch eine allgemeine Korrekturphase auf, mit der einige Experten bereits im Vorfeld rechneten. Zudem bleiben die Zinssätze wohl erstmal hoch und einige andere Krisen sind nach wie vor nicht ausgestanden.

Top-Expertin optimistisch – darum steigen die Aktienmärkte wieder

„Ich sehe weitaus mehr bullische Indikatoren für Aktien mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung als pessimistische“, schrieb Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie der Bank of America, jüngst in einer Mitteilung. Aber warum ist die Expertin so optimistisch? Dazu zählen etwa Chancen für Unternehmen, die bisher noch nicht so deutlich von den Vorteilen der KI profitieren konnten sowie eine „Renaissance“ für die US-Produktion. Und: Laut Subramanian sei es interessant, dass jeden Tag ein neues pessimistisches Narrativ auftauche. Dies sei in der Regel ein positives Anzeichen, dass die Märkte bald darauf reagieren könnten.

Subramanian ist sogar so optimistisch, dass sie ihr Jahresziel für den S&P 500 Index von 4300 nun auf 4600 Punkte hob. Das entspräche aktuell einem Plus von etwa acht Prozent. Mit einer Rezession rechnet die Expertin nicht mehr.

