Im Internet kursieren sehr viele Zahlen darüber, wie viel Rendite der Dax jedes Jahr bringt. Einzig: Die meisten davon sind schöngerechnet und damit eindeutig zu hoch. Doch wie viel Gewinn bringt der Dax wirklich?

Je nachdem, wie man beim Dax die Zeiträume für die Rendite setzt, desto höher oder niedriger fällt sie aus. Dabei kursieren im Internet oft hohe jährliche Renditen von mehr als acht Prozent. Etwa wenn man 1980 kaufte und Ende 2021 verkaufte, konnten Anleger 8,9 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaften. Aber dann hätte man schon so ziemlich auf dem Rekordhoch verkaufen müssen. Und das schafft nicht jeder.

Und seit dem offiziellen Start des Dax im Jahr 1987 waren es bis zum Jahresschlusskurs 2021 genau 8,47 Prozent Gewinn im Jahr. Nicht schlecht. Doch insgesamt dürften diese Renditen zu hoch sein, weil sie als Grundlage das Rekordhoch aus 2021 nehmen. Doch wie viel Rendite schafft der Dax jetzt pro Jahr nun wirklich?

So viel Rendite erzielt der Dax pro Jahr

Am Ende ist die Antwort leider etwas schwammig, weil es immer auf den Startzeitpunkt und den Endzeitpunkt ankommt. Wir wollen aber einen möglichst langen Zeitraum betrachten. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten:

Erstens: Der Dax wurde bis ins Jahr 1959 offiziell zurückgerechnet, weil die Zeitreihe der Börsenzeitung, die den Dax damals initial aufsetzte, so weit zurückreicht. Rechnet man von 1959 bis heute so schaffte der Dax jedes Jahr im Schnitt einen Gewinn von 6,04 Prozent. Das ist deutlich weniger als die acht oder neun Prozent, die online oft zirkulieren.

Online findet sich sogar eine Rückrechnung bis ins Jahr 1937. Geht man von diesem langen Zeitraum bis 2022 aus, so erzielte der Dax jedes Jahr eine Rendite von 6,72 Prozent. Doch mit welcher Rendite sollen Anleger nun rechnen?

Das ist für Anleger beim Dax wichtig

Wichtig ist, nicht mit zu viel zu rechnen und sich dann gegebenenfalls positiv überraschen zu lassen. Denn der Dax kann durchaus während einiger Jahre am Stück mal eine sehr hohe Rendite einfahren.

Zwischen 2009 und 2021 waren es beispielsweise sogar 10,45 Prozent Rendite pro Jahr.

Doch zwischen 1999 und 2008 waren es beispielsweise minus 4,02 Prozent pro Jahr.

Deswegen sollten Anleger am besten mit den 6,04 Prozent Rendite pro Jahr zwischen 1959 und Ende 2021 rechnen. Diese Rendite kommt der Wahrheit vermutlich am nächsten, wie auch die folgende Grafik zeigt. Denn in dieser sehen Anleger den Dax-Verlauf in Orange, sowie einen Linie gleichmäßigen Wachstums in Grau. Diese Linie signalisiert, wie hoch der Dax stehen müsste, wenn er jedes Jahr um 6,04 Prozent gleichmäßig anwächst. Und so sehen Anleger, dass selbst mit dieser geringen jährlichen Rendite der Dax sogar viele Jahre lang deutlich schlechter performt als der Schnitt und nur manche Rallys den Index über die Linie hieven.

Dax

