An den Börsen gibt es aktuell eine explosive Mischung, sagt Börsen-Experte Robert Halver. Zwar laufen Sie gut, doch es könnten noch Überraschungen folgen, die Unvorstellbares für Aktien bedeuten würden.

Die Jahresendrallye läuft, sagt Robert Halver. Der Leiter Kapitalmarktanalyse zeigt sich dabei auch positiv für die Märkte, befürchtet aber einen Einbruch bei Dividenden-Aktien und warnt vor der Abwanderung einer deutschen Schlüssel-Industrie aus Deutschland. Zudem sagt er: Es kann noch etwas Unvorstellbares passieren.

Wenn das passiert, gehen Aktien an der Börse richtig ab

"Trump dürfte für US-Aktien weiter positiv sein", sagt Robert Halver. Zwar sei die Bewertung von vielen Aktien und Märkten bereits teuer, doch geopolitisch könnte sich noch einiges tun, was diese teuren Bewertungen dann rechtfertigt. So sagt Börsen-Experte Halver: "Wenn wir uns die geopolitisch Krisen vor Augen führen, dann sind die mindestens tragisch. Und was in der Ukraine passiert, ist schlimm, da müssen wir nicht drüber reden. Doch für die Börse ist es nie so schlimm gekommen wir gedacht", sagt Halver. Und er fügt hinzu: "Auch was im Gaza-Streifen passiert, ist schlimm, aber es ist offensichtlich nicht diese große Eskalation eingetreten, mit der gerechnet wurde. Ich würde sogar sagen, es könnte bald einen widerlichen, schrecklichen Deal zwischen zwei Herren geben, die charakterlich sicherlich auf einer Stufe stehen." Doch das würde Aktien und Börsen beflügeln und unvorstellbare Kurspotenziale freisetzen.

Dividenden-Aktien meiden? Das sagt Robert Halver

Doch auch wenn Robert Halver generell optimistisch für die Märkte ist, so warnt er doch vor Dividenden-Aktien. Und er befürchtet, dass Trump eine deutsche Schlüssel-Industrie in die USA locken könnte. Um welche Konzerne es sich dabei handelt, welche Dividenden-Aktien Anleger noch kaufen können und wie Börsen-Experte Robert Halver von der Baader Bank jetzt ein gutes Investment-Portfolio aufbauen würde, das erfahren Sie jetzt im gesamten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: 14 Buy-and-Hold-forever-Aktien mit 19,43% Dividendenwachstum und Riesen-Potenzial