Die Aktienkurse, besonders in den USA, sind sehr hoch und die Bewertungen machen Anlegern Bauchschmerzen. Doch statt einer lang erwarteten Korrektur könnte es weiter steigende Kurse geben, so die Bank of America, denn dieser Faktor ist noch nicht eingepreist.

Die Kurse in den USA sind in den vergangenen Jahren extrem stark gestiegen und haben dazu geführt, dass die Bewertungen Niveaus erreicht haben, auf denen sie weit über ihren historischen Durchschnitten liegen.

Dies ist auch die Ansicht der Bank of America. In einer kürzlich veröffentlichten Studie wiesen die Experten darauf hin, dass der Aktienmarkt bei 19 von 20 wichtigen Kennzahlen eine Überbewertung aufweisen würde.

Bewertung des S&P500

Dennoch glaubt das Geldhaus, dass es einen Faktor gibt, der für noch weiter steigende Kurse an den Märkten sorgen könnte.

Dieser Faktor könnte Aktienkurse noch weiter steigen lassen

Dieser ist konkret das Thema Deregulierung. Dieses ist laut den Strategen der Bank of America noch nicht in den Kursen eingepreist, da Sektoren wie Banken, Rohstoffe & Co. noch vergleichsweise niedrige Bewertungen aufweisen. Dies begründete man in erster Linie damit, dass aktuell Zölle viel mehr im Fokus der Wall Street stehen würden.

Dementsprechend könnte hier noch Potenzial für die Kurse bestehen, so die Experten. Anleger, die jetzt auf diese potenziellen Gewinner der Deregulierung setzen wollen, können einen Blick auf die folgenden ETFs werfen:

Rohstoff-Sektor: iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (WKN: A142N2)

Industrie-Sektor: iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (WKN: A142N0)

Krypto-Sektor: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (WKN: A2QQ8F)

Finanz-Sektor: iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (WKN: A142NY)

Energie-Sektor: iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (WKN: A142NX)

