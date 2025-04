Die Aktie des führenden KI-Giganten Nvidia hat seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren. Trotz eines Minus von fast 40 Prozent sehen Experten keinen Grund zur Panik – im Gegenteil: Ein Top-Investor hält den aktuellen Rücksetzer für eine hervorragende Einstiegschance.

Es wirkt fast surreal: Die Aktie des US-amerikanischen KI-Vorreiters Nvidia, in den vergangenen Jahren ein Paradebeispiel für exponentielles Wachstum, liegt seit Anfang des Jahres fast 40 Prozent im Minus. Und das, obwohl Nvidia als einer der bedeutendsten Akteure in einem der spannendsten Zukunftsmärkte gilt: Künstliche Intelligenz (KI). Mit seinen Hochleistungschips liefert das Unternehmen die essenzielle Infrastruktur, die moderne KI-Anwendungen überhaupt erst möglich macht.

Doch geopolitische Spannungen, Sorgen über neue Zölle sowie die zunehmende Konkurrenz aus China sorgen für wachsende Unsicherheit unter Anlegern. Die Folge: eine harte Korrektur an der Börse. Zu Recht? Wohl eher nicht. Denn Nvidia bleibt ein kerngesundes Unternehmen mit exzellenten Fundamentaldaten und einer Schlüsselrolle in einem Zukunftsmarkt.

Top-Investor sieht „Kaufgelegenheit“ bei Nvidia

Während viele Investoren aktuell zögern, geht ein Analyst sogar noch weiter – und rät zum Einstieg. Die Rede ist von Julian Lin, Finanzanalyst und Blogger beim Finanzportal "Seeking Alpha". Lin leitet dort die Investmentgruppe „Best Of Breed Growth Stocks“, die sich auf führende Wachstumsunternehmen aus verschiedenen Branchen konzentriert.

In einem aktuellen Beitrag spricht sich der Experte klar für einen Kauf der Nvidia-Aktie aus – und begründet das mit der langfristigen Stärke des Unternehmens:

„Der jüngste Aktienausverkauf der Nvidia Corporation inmitten der Kurseinbrüche im KI- und Technologiesektor stellt aufgrund der Wettbewerbsposition des Unternehmens, seiner starken Bilanz und seiner angemessenen Bewertung eine Kaufgelegenheit dar“, schreibt der Top-Investor. „Trotz Bedenken hinsichtlich des Umsatzwachstums und der Zölle im KI-Bereich unterstützen die Innovationen von NVDA im Bereich GPUs und seine Dominanz im Bereich der generativen KI die langfristigen Wachstumsaussichten.“

Lins Analyse zufolge konnte Nvidia im vergangenen Quartal ein Umsatzwachstum von beeindruckenden 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Besonders das Geschäft mit Rechenzentren habe stark zugelegt – ebenso wie die Netto-Cash-Bilanz des Unternehmens. „Die NVDA-Aktie dürfte eine jährliche Rendite von mindestens 15% erzielen und ist daher ein Kauf.“, so der Analyst weiter.

Nvidia: Fundamentaldaten sprechen für sich

Die jüngste Schwächephase an den Märkten hat laut Lin zu einer übermäßigen Abstrafung der Nvidia-Aktie geführt. Viele Anleger seien verunsichert, ob der KI-Boom möglicherweise eine Spekulationsblase darstellt, die durch externe Schocks – etwa durch neue Zölle – zum Platzen gebracht werden könnte.

„Das Kuriose an Blasen ist, dass sie so lange gefährlich sind, bis sie platzen.“, schreibt Lin. „Nach einer längeren Phase der Underperformance erscheint NVDA so kaufbar wie eh und je – ich zögere jedoch, die Aktie als günstig zu bezeichnen.“

Trotzdem sieht der Experte gute Argumente für einen Einstieg: Nvidia verfüge über mehr als 43 Milliarden US-Dollar in bar bei lediglich acht Milliarden US-Dollar Schulden. Zudem sei das Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 50 auf etwa 24 gefallen – ein deutlich attraktiverer Bewertungsansatz. Der Technologiesektor insgesamt sei nach dem jüngsten Rückschlag wieder interessanter geworden. Die Fundamentaldaten hätten nun Zeit gehabt, sich an die Kursentwicklung anzupassen. Aus Sicht des Analysten ist Nvidia ein Qualitätsunternehmen mit starker Bilanz, hohen Margen und aussichtsreichem Wachstum.

Sein Fazit: Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, um auf langfristige Wertsteigerung zu setzen – und die Aktie daher ein klarer Kauf.

