REITs stehen zwar bei Privatanlegern hoch im Kurs, sind allerdings aufgrund der hohen Schulden in den letzten Monaten massiv abgestraft worden. Kann da ein fast schuldenfreier REIT Weyerhaeuser aus den USA die Lösung sein? Von Johann Werther

Ein REIT ist auch bekannt unter dem Namen Real Estate Investment Trust und würde in Deutschland vermutlich auch “Immobiliengesellschaft” genannt werden. Diese REITs sind in den USA allerdings beliebte börsennotierte Investmentvehikel, mit deren Hilfe Anleger von den Mieteinnahmen eines breiten Immobilienportfolios partizipieren können. Denn REITs sind aus Steuergründen verpflichtet, 90 Prozent der Gewinne wieder zurück an die Aktionäre auszuschütten

Dabei arbeiten REITs sehr stark mit Fremdkapital und sind oftmals hoch verschuldet, weshalb sie in den letzten Monaten besonders hart von Zinserhöhungen und der allgemeinen Abwertung der Immobilienpreise getroffen wurden.

Doch das muss nicht immer so sein, in den USA existiert ein 22 Milliarden Dollar schwerer REIT mit geringen Schulden und unglaublichen 6,5 Prozent Dividendenrendite. Könnte das eine Aktie sein, welche Anleger in den nächsten Monaten sicher durch die Krise bringt?

Weyerhaeuser - Geld verdienen mit Holz

Die Rede ist von dem amerikanischen Unternehmen Weyerhaeuser. Dieses verdient sein Geld mit dem Wald und dem Holz aus Nordamerika. Dazu kauft oder pachtet der REIT große Waldflächen und Forstwirtschaftliche Immobilien, um diese dann selbst oder durch Dritte zu bewirtschaften. Inzwischen gibt es sogar Ambitionen des Unternehmens für eine globale Expansion.

Doch nicht nur operativ ist das Unternehmen spannend, sondern vor allem bilanziell. Die bereits angesprochene Verschuldung des Unternehmens beträgt nur 38 Prozent im Vergleich zur Größe des vorliegenden Anlagevermögens, was bedeutet, dass Weyerhäuser solider finanziert ist als die großen Deutschen Immobilienkonzerne Vonovia und LEG.

Dazu kommt eine für Aktionäre absolut attraktive Dividendenrendite in Höhe von mehr als sechs Prozent, die auch in Zeiten der Inflation Balsam für die Seele sein dürfte. Doch lohnt sich jetzt noch ein Einstieg in die Weyerhaeuser-Aktie?

Kaufen oder lieben doch nicht?

Tatsächlich ist die Antwort: Auf jeden Fall im Auge behalten. Weyerhaeuser ist ein spannendes Unternehmen, dass auch noch in den Zeiten grüner Transformation eine Zukunft hat. Dazu kommt noch, dass das Unternehmen nach dem Abflachen des großen Holz-Booms der letzten Jahre inzwischen wirklich zum Schnäppchen geworden ist.

Wer also bei einem der größten REITs überhaupt einsteigen will, der erhält nicht nur saftige Dividenden, sondern auch ein mit KGV 10 extrem günstig bewertetes Unternehmen, dass durch sein solides Geschäftsmodell Anleger gut durch diese Krise führen könnte.

Übrigens: Weyerhaeuser befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Agrar und Nahrung Index. In diesem Indexzertifikat mit der WKN: DA0ABQ mit insgesamt 20 Aktien finden sich auch Titel wie PepsiCo, Baywa oder Mowi.