Unternehmensprofil

Weyerhaeuser Company ist ein international führender US-amerikanischer Forstwirtschaftskonzern. Das operative Geschäft besteht hauptsächlich in der Anpflanzung, Aufzucht, Abholzung und Verarbeitung von Nutzholz. Entsprechend gliedern sich die Unternehmensaktivitäten in die Bereiche Cellulose Fibers, Paper and liquid Packaging, Timberlands und Wood Products. Durch die Weyerhaeuser Real Estate Company ist das Unternehmen auch im Bereich Immobilien tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verschiffungsleistungen an. 1900 wurde das Unternehmen von Friedrich Weyerhäuser gegründet.

Offizielle Webseite: www.weyerhaeuser.com