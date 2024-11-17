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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Weyerhaeuser

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WKN 854357
ISIN US9621661043
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,66 7,16 6,91 7,12 7,67
    Nettogewinn (Mrd) 0,54 0,24 0,32 0,40 0,84
    Gewinn/Aktie 0,71 0,47 0,45 0,54 1,15
    Dividende/Aktie 0,85 0,84 0,84 0,94 1,66
    Rendite (%) 3,41 3,36 3,55 3,34 4,77
    KGV 37,61 87,94 52,64 52,13 30,23
    KUV 2,44 2,52 2,48 2,87 3,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Weyerhaeuser Co. ist einer der weltweit größten privaten Eigentümer von Waldgebieten. Der Konzern besitzt oder kontrolliert über zehn Millionen Hektar Holzland in den USA und bewirtschaftet weitere mehr als 14 Millionen Hektar Holzland unter langfristigen Lizenzen in Kanada. Die Waldgebiete werden nachhaltig und unter Einhaltung international anerkannter Forstwirtschaftsstandards bewirtschaftet, hebt das Unternehmen hervor. Darüber hinaus gehört Weyerhaeuser zu den größten Herstellern von Holzprodukten in Nordamerika. Dazu zählen Konstruktionshölzer, Spanplatten, Holzwerkstoffe und andere Spezialprodukte. Diese Produkte werden in erster Linie für Wohn- und Mehrfamilienhäuser, Reparatur- und Renovierungsarbeiten sowie vom Industrie und Kleingewerbe genutzt. Insgesamt verfügt Weyerhaeuser über mehr als 30 Produktionsstätten in den USA und Kanada.

    Offizielle Webseite: https://www.weyerhaeuser.com

    Aktionärsverteilung