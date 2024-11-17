Unternehmensprofil

Die Weyerhaeuser Co. ist einer der weltweit größten privaten Eigentümer von Waldgebieten. Der Konzern besitzt oder kontrolliert über zehn Millionen Hektar Holzland in den USA und bewirtschaftet weitere mehr als 14 Millionen Hektar Holzland unter langfristigen Lizenzen in Kanada. Die Waldgebiete werden nachhaltig und unter Einhaltung international anerkannter Forstwirtschaftsstandards bewirtschaftet, hebt das Unternehmen hervor. Darüber hinaus gehört Weyerhaeuser zu den größten Herstellern von Holzprodukten in Nordamerika. Dazu zählen Konstruktionshölzer, Spanplatten, Holzwerkstoffe und andere Spezialprodukte. Diese Produkte werden in erster Linie für Wohn- und Mehrfamilienhäuser, Reparatur- und Renovierungsarbeiten sowie vom Industrie und Kleingewerbe genutzt. Insgesamt verfügt Weyerhaeuser über mehr als 30 Produktionsstätten in den USA und Kanada.

Offizielle Webseite: https://www.weyerhaeuser.com