Aktuell sitzt der ehemalige Hedgefonds-Manager und Big Short Investor Michael Burry wohl auf einem ganzen Cash-Berg. Doch diese drei Aktien passen so perfekt in sein Portfolio, dass der Multimillionär hier bald zuschlagen könnte. Auch für Anleger könnten die Titel übrigens interessant sein.

Mit Blick auf die 13F-Filings von Michael Burry wird deutlich: Durch das immer geringere investierte Kapital seines Family-Offices Scion Asset Managment, dürfte der ehemalige Hedgefonds-Manager wohl auf einem riesigen Cash-Berg in dreistelliger Millionenhöhe sitzen.

Doch gerade in Zeiten sinkender Zinsen lohnt es sich immer weniger, die Gelder in Staatsanleihen zu parken, weswegen es ertragbringende Alternativen braucht.

Bei diesen 3 Aktien könnte der Big Short-Investor bald zuschlagen

Dementsprechend könnte sich Michael Burry bald bei diesen Aktien beteiligen, die perfekt in sein Beuteschema passen und die ebenfalls für Anleger attraktiv sein könnten:

Barrick Gold (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 22 Prozent)

Bereits in der Vergangenheit hat Michael Burry in Gold investiert, seine Position aber aufgelöst. Mit Blick auf den immer weiter steigenden Goldpreis ein Fehler.

Doch gerade mit Blick auf Minenaktien wie Barrick Gold besteht noch einiges Nachholpotenzial für die Papiere, das Burry für einen verspäteten Wiedereinstieg nutzen kann.

Smith & Wesson (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 46 Prozent)

Häufig schwingt in Burrys Investment eine negative Weltsicht wieder, weshalb sich der Experte bereits in der Vergangenheit an Gefängnisunternehmen & Co. beteiligt hat. Denkt der Investor weiterhin so negativ über die Welt und insbesondere die USA, könnte für ihn Smith & Wesson interessant sein.

Denn der amerikanische Waffenhersteller dürfte in Zeiten der Krise eine deutlich steigende Nachfrage verzeichnen und wäre ein klassischer Krisen-Hedge für Anleger.

China Merchants Bank (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 15 Prozent)

Ein Großteil von Michael Burrys Portfolio ist aktuell in China investiert. Doch aktuell setzt der Multimillionär nur auf Alibaba, JD.com und Baidu in seinem Portfolio. Wenn der BigShort-Investor aber an ein Comeback des Landes glaubt, könnten einige Werte noch spannender sein.

So zum Beispiel die China Merchants Bank, die bei einer Erholung des Immobilien- und Investmentmarktes überproportional gewinnen könnte.

