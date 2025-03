Wie erwartet, rührt die FED die Zinsen in den USA nicht an. Dennoch ist die Sitzung der amerikanischen Notenbank heute für die Börsen entscheidet. Was Anleger bei Aktien, Gold, Bitcoin und dem Dollar jetzt überrascht.

Die FED lässt die Zinsen wie erwartet unangetastet in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Zudem sieht die FED dieses Jahr zwei kleine Zinsschritte in Höhe von je 0,25 Prozentpunkte.

Soweit so gut. Doch diese Punkte überraschten dann doch:

So reagieren die Aktien, Bitcoin, Gold, Dollar und Co

Zum Einen wird die Menge der aus dem Markt gezogenen Staatsanleihen (Qantitative Tightening) von 25 Milliarden Dollar im Monat auf 5 Milliarden Dollar im Monat gesenkt, was für etwas mehr Liquidität spricht. Dies sollte gut für Aktien sein. Allerdings sieht die FED mehr wirtschaftliche Unsicherheit. Allerdings bleibt das Szenario, dass die Stimmung zwar negativ sei, die Daten aber gut. Auch die Inflation sieht die FED nur vorübergehend. Daraufhin zieht die Börse nach der Rede von Powell massiv an:

Auch schon vor der Verkündung der FED zu den Zinsen verlief der Handel an der Wall Street heute freundlich.

Der S&P 500 startete zunächst mit rund 0,8 Prozent Plus sehr freundlich. Danach sackte er auf rund 0,5 Prozent Plus ab. Nach Powells Rede geht es gegen 20:30 deutscher Zeit aber auf 1,2 Prozent hoch.

Die Nasdaq legte sogar noch stärker um mehr als 1,00 Prozent zu. Nach der Entscheidung notiert er noch 0,70 Prozent im Plus. Später kann die Nasdaq fast 2,0 Prozent ins Plus drehen.

Währenddessen gibt es in Europa heute Gewinnmitnahmen trotz des Sondervermögens in Deutschland: Der DAX gab vor dem Zinsentscheid rund 0,75 Prozent ab, der Euro STOXX 50 pendelte rund um die Nulllinie. Der DAX konnte ein paar Gewinne bis nach 19:00 aufholen, der Euro STOXX notiert 0,3 Prozent im Plus.

Der Goldkurs konnte seine beeindruckende Rallye heute nicht fortsetzen, bleibt bei über 3.000 Dollar aber bärenstark. Währenddessen startete der Euro nach vielen Tagen der Gewinne heute zunächst negativ gegenüber dem Dollar und verbilligte sich auf 1,09 Dollar. Nach der Entscheidung der FED bleibt hier alles unverändert.

Bitcoin versuchte sich an einer Erholung und kämpft aktuell mit seiner 200-Tage-Linie und bleibt auch nach der Entscheidung mit rund 2 Prozent im Plus bei 77.100 Euro. Doch nach der Rede von Powell zieht der Bitcoin deutlich auf über 4 Prozent Plus an.

Doch das wird für Anleger jetzt richtig wichtig:

Übrigens: Sehen Sie jetzt hier, was Robert Halver zu den Börsen und zum kommenden Hexensabbat am Freitag sagt:

Börsenwoche noch nicht geschafft: Nach Zinsen kommt Hexensabbat

Die Zins-Entscheidung der FED war so erwartet worden. Und bei der Rede von FED-Chef Jerome Powell konnte dieser die Märkte insgesamt beruhigen. Der Turnaround läuft erstmal. Denn Powell sagte, die Wirtschaft bleibe stark, auch wenn sich die Aussichten der wirtschaftlichen Lage leicht eintrübten: So senkt die FED die Aussichten fürs BIP von 2,1 Prozent für dieses Jahr auf 1,7 Prozent. Die Inflation zieht dafür von 2,5 Prozent auf 2,7 Prozent an. Insgesamt sind das eher negative Zeichen. Doch Experten hoben nochmal hervor, dass das vermindern des QT-Programms positiv ist. Eventuell pumpt die FED bald auch wieder neues Geld in die Märkte, was für Risiko-Assets immer gut ist.

Zudem ist die Börsenwoche noch nicht vorbei: Denn am Freitag findet noch der Hexensabbat statt. Es ist der große Optionsverfalls-Tag an welchem die meisten Optionen an den Börsen verfallen. Hier kann es immer mal zu kräftigen Kursbewegungen kommen, wenn große Investoren die Kurse noch zu ihren Gunsten beeinflussen wollen.

Und lesen Sie auch: Historischer Milliardenhammer: Diese deutschen Aktien sind jetzt noch günstig