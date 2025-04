Die weltweite Unsicherheit durch neue Zollmaßnahmen der USA sorgt für Turbulenzen an den Börsen. Vermögensverwalter Johannes Hirsch sieht eine düstere Entwicklung voraus – und setzt auf bewährte Sicherheitsbausteine im Portfolio. Welche Aktien jetzt gefragt sind und warum Gold unverzichtbar bleibt.

Zoll-Beben an den Börsen: „Planbarkeit nicht mehr gegeben“

Die Ankündigung neuer Zollmaßnahmen durch die USA unter Donald Trump versetzt die Märkte in Aufruhr. Laut Vermögensverwalter Johannes Hirsch steht die größte Gefahr in der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten: „Eine geringe Verlässlichkeit ist eben etwas, was auch schon schlecht ist. Welcher Unternehmer steht da und investiert, wenn er keinerlei Planbarkeit hat?“

Hirsch geht davon aus, dass Trump eher spontan und ohne klare Linie agieren wird. Dies erschwere Investitionen und belaste die Aktienmärkte. Besonders betroffen seien Unternehmen mit globaler Ausrichtung, die stark vom internationalen Handel abhängen. Um sich vor den möglichen Folgen zu schützen, rät Hirsch zu einem defensiven Portfolio mit Fokus auf Stabilität und verlässlichen Erträgen.

Defensive Aktien und Gold als sichere Häfen

Angesichts der drohenden Unsicherheiten setzt Hirsch auf konservative Aktien und Edelmetalle: „Gerade defensive Aktien halte ich durchaus für interessant. Beispielsweise Versorger-Aktien können sich ganz gut abkoppeln.“ Auch Pharmaunternehmen und Konsumgüterhersteller wie Nestlé gehören zu seinen Favoriten, da sie in Krisenzeiten stabil bleiben.

Neben Aktien empfiehlt Hirsch eine solide Beimischung von Gold: „Edelmetalle sollten hineinkommen. Sie bieten einen langfristigen Schutz vor Wertverlusten und bleiben auch in turbulenten Zeiten eine verlässliche Anlage.“ Auch Rohstoffe wie Kupfer und Nickel sieht er aufgrund der globalen Nachfrage als potenziell gewinnbringend an.

Mit dieser Anlagestrategie bleibt Hirsch gelassen, selbst wenn die Märkte kurzfristig negativ reagieren: „Crashs hat es immer gegeben und die wird es auch weiterhin geben. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und die Anlage langfristig auszurichten.“

