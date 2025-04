Zollschock vertagt – und plötzlich ist die Deutsche Bank heiß begehrt! Nach Trumps Kehrtwende explodiert der DAX – und eine Aktie überrascht alle: Nur ein DAX-Wert performt heute besser als die Deutsche Bank.

Was für ein Paukenschlag zum Handelsstart! Nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend einen Rückzieher im Zollstreit gemacht hat, zieht der deutsche Aktienmarkt massiv an – und mit ihm vor allem eine Aktie, die viele Investoren schon abgeschrieben hatten: Die Deutsche Bank rauscht mit einem Plus von über zwölf Prozent nach oben – und gehört damit zu den größten Tagesgewinnern im DAX. Nur Infineon performt noch besser.

Trumps Kehrtwende befeuert die Erholungsrally der Deutschen Bank

Der DAX springt in den ersten Handelsminuten um satte sechs Prozent nach oben. Der Grund für die Rally? US-Präsident Donald Trump hat die angekündigten Sonderzölle auf europäische Industrieprodukte vorerst ausgesetzt.

„Die Situation ist nicht chaotisch, sie ist verrückt“, kommentiert Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING für Deutschland und Österreich. Auch Analyst Marcel Mußler warnt vor zu viel Euphorie: „Er wird vielmehr weiter mit markigen Sprüchen die Stimmung anheizen. Und das Vertrauen in Trump bleibt zerstört.“

Trotzdem: Die Börsen atmen erst einmal auf – und Anleger setzen auf eine Erholung der Konjunktur. Davon profitiert vor allem eine Branche: Banken.

Warum die Deutsche Bank Aktie jetzt so stark gefragt ist

Die Deutsche Bank gilt als klassischer Zykliker. Wenn sich das weltwirtschaftliche Umfeld verbessert, steigt die Ertragskraft von Finanzinstituten – und auch die Risikoprämien sinken. Für Investoren ein klares Kaufsignal, zumal die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck stand und nun auch technisch attraktiv erscheint.

Auch wenn die Euphorie groß ist – Experten mahnen zur Vorsicht: Der Handelsstreit ist nicht beendet, sondern nur ausgesetzt. Das Damoklesschwert bleibt. Doch kurzfristig könnte sich die Stimmung weiter aufhellen – vor allem, wenn es neue Signale in Richtung Verhandlungslösung gibt.

Fazit Die Deutsche-Bank-Aktie erlebt heute ein fulminantes Comeback – getragen von geopolitischer Hoffnung, technischer Stärke und spekulativem Momentum. Doch wie nachhaltig die Bewegung ist, wird sich zeigen, wenn Donald Trump wieder zur nächsten Zoll-Runde bläst.

Mit Material von dpa