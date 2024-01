Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) denken viele an die Unternehmen wie Meta oder Alphabet. Aber an ein ganz bestimmtes Metaverse denkt dabei kaum jemand. Und das wächst und wächst gerade.

Die Chance, dass Sie als erwachsener Mensch von dieser Plattform schon gehört haben, ist nicht sehr hoch. Reden sie aber mit Kindern oder Jugendlichen, dann könnten die Ihnen wahrscheinlich schon eher etwas zur Spieleplattform Roblox erzählen. Roblox ist eine Art Metaverse. Um es aber greifbarer zu machen, kann man sich Roblox auch als eine Art Plattform zur Spielentwicklung vorstellen, die mit einem sozialen Netzwerk kombiniert wurde. Auf der Plattform kann jeder eigene Spiele erstellen oder die von anderen Nutzern spielen. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Geld verdient die 2004 gegründete Roblox Corporation, die hinter der Plattform steht, unter anderem mit der virtuellen Währung Robux, die Spieler mit echtem Geld kaufen und dafür virtuelle Gegenstände oder den Zugang zu bestimmten Spielen erwerben. Umgekehrt können die Ersteller solcher Gegenstände und Welten die Währung als Bezahlung erhalten und in echtes Geld umwandeln. Aber was macht die Plattform jetzt für Investoren interessant?

Roblox wächst und wächst

Zugegeben, einige Zahlen sprechen nicht direkt für eine Investition in das Unternehmen, immerhin befindet sich das Wertpapier um die 69 Prozent unter seinem Allzeithoch im Jahr 2021. Und da vor allem Kinder und Jugendliche die Plattform nutzen, lag der Nettoumsatz noch nicht so hoch, wie er bei einer älteren zahlenden Kundschaft liegen könnte. Doch gerade darin sehen die Finanzexperten von „The Motley Fool“ eine Chance. Denn die Plattform wächst. Teilweise explosionsartig und in verschiedene Richtungen. In den ersten drei Quartalen des letzten Jahres verdienten die Entwickler auf der Plattform mit ihren Kreationen etwa 590 Millionen US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 33,5 Prozent entspricht. Auch die Nutzerbasis, die Roblox jeden Tag nutzt, wuchs den Angaben zufolge im dritten Quartal auf 70,3 Millionen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Wachstum von 20 Prozent entspricht. Der Absatz stieg im gleichen Vergleichszeitraum um 38 Prozent auf etwa 713,2 Millionen US-Dollar. Vor allem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Werbung verspricht aber in Zukunft noch mehr Wachstumspotenzial.

Wachstumschance durch KI und Werbung

Roblox hat gerade erst damit begonnen, Werbung auf seiner Plattform auszurollen, aber die Experten sehen darin eine große Chance für ein Umsatzwachstum. Denn Roblox hat eine sehr aktive Community. Allein im dritten Quartal 2023 verbrachten die Nutzer ungefähr 16 Milliarden Stunden auf der Plattform, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 20 Prozent bedeutet. Auch interessant: Laut Statista steigt der Anteil der Nutzer, die älter als 13 Jahre sind, tendenziell an. Genau genommen hat der Anteil dieser Zielgruppe den der unter 13-Jährigen schon seit einiger Zeit überholt. Ob das dafür spricht, dass in Zukunft eine zahlungskräftigere Kundschaft auf die Plattform kommt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Klar ist aber, dass Roblox seine Plattform durch Künstliche Intelligenz für mehr Leute zugänglich machen möchte. Mit diesen Tools können Nutzer virtuelle Objekte oder ganze Spielwelten schneller bauen und dementsprechend mehr Inhalte in kürzerer Zeit produzieren. Der Roblox-Assistant ist beispielsweise ein konversationelle KI, die Nutzern mit unterschiedlichen Fähigkeiten repetitive Aufgaben abnimmt, wie das Unternehmen mitteilte. Für die Experten von „The Motley Fool“ ist bei Roblox und seiner Künstlichen Intelligenz das Ende der Fahnenstange aber noch längst nicht erreicht - und damit auch nicht für den Kurs nach oben.

Hinweis: Die Aktie von Roblox wird derzeit nicht in Deutschland gehandelt. Ein Kauf über die amerikanische Börse kann mit Zusatzkosten verbunden sein.

