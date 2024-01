Nach der starken Performance im Jahr 2022 sind Rohstoffe an den Börsen aktuell kaum ein Thema. Doch genau das könnte sich als Chance für Anleger herausstellen. Kommt bald das große Comeback von Öl, Aluminium & Co?

Nach den Höchstkursen im Jahr 2022, infolge der kriegerischen Handlungen in der Ukraine und einer weltweit steigenden Nachfrage, hat sich der Ölpreis wieder auf das Niveau von 2021 abgekühlt. Ähnliche Entwicklungen zeigten sich ebenfalls (mit zeitlicher Verschiebung) bei Eisenerz, Lithium, Kupfer & Co. Doch können sich die Rohstoffpreise im neuen Jahr wieder erholen?

Kommt bald das große Comeback der Rohstoffe?

Zumindest die Chancen auf einen weiteren Kursverfall dämmen sich ein, so die Analysten der Bank of America. Hintergrund: Rohstoffe hängen stark an der chinesischen Konjunktur, die sich zuletzt sehr negativ entwickelt hat, inzwischen aber erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigt.

Sollte es mit der Wirtschaft im Reich der Mitte bergauf gehen, dann sind die Profiteure unter anderem Kupfer und Eisenerz. Für letzteren Rohstoff ist China der größte weltweite Importeur und macht rund 70 Prozent des aktuellen Marktes aus. Die Preise von Produkten wie Öl hängen zwar auch an der Wirtschaftsentwicklung der zweitbevölkerungsreichsten Landes, benötigen für einen weiteren Anstieg allerdings auch eine positive Lage der Weltkonjunktur.

Öl, Aluminium & Co: Welche Rohstoffe können profitieren?

Bei einer Erholung der Rohstoffmärkte sind die Analysten der Bank of America übrigens besonders optimistisch für die „Batteriemetalle“ wie Kupfer, Nickel, Aluminium und Lithium. Hintergrund sind die positiven Aussichten.

So prognostizieren die Experten einen Mangel von 1,93 Millionen Tonnen Aluminium in 2024. In den kommenden vier Jahren soll zeitgleich der Mangel an Kupfer auf immerhin 5,4 Millionen Tonnen (trotz starkem Kapazitätsausbau) anwachsen. Laut der Deutschen Bank soll das Versorgungsminus bei Lithium bis 2030 zumindest bei 768.000 Tonnen liegen.

So können Anleger in Rohstoffe investieren

Eine Erholung der Rohstoffmärkte ist nicht unwahrscheinlich, wenn man sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld im Jahr 2024 ansieht. Wer von dieser Bewegung profitieren will, kann dies entweder via Einzelspekulationen in Futures, ETCs etc. machen oder mit einem ETF auf einen breit gestreuten Ansatz setzen. Drei spannende Indexfonds aus dem Sektor Rohstoffe (diversifiziert) sind:

L&G All Commodities UCITS ETF (ISIN: IE00BF0BCP69)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (ISIN: IE00BD6FTQ80)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISIN: DE000A0H0728)

