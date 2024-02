Bei diesem Top-Analysten steht derzeit eine Tech-Aktie hoch im Kurs, die Chips und Elektrofahrzeuge zusammenbringt. Sollten Anleger einen Blick riskieren?

Fast 30 Prozent Kurspotential. Das prognostiziert Wall Street Top-Analyst Mark Lipacis für die Aktie des Unternehmens Allegro MicroSystems. Damit liegt der Analyst sogar noch unter dem Schnitt aller Experten, die dem Papier in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum von über 40 Prozent zutrauen. Aber warum traut die Wall Street dem Konzern noch so viel zu?

Marktführer bei Magnetsensoren

Die Produkte von Allegro tauchen immer dort auf, wo Bewegungen und Geschwindigkeiten gemessen oder Spannungen und Ströme reguliert werden müssen. Die Amerikaner sind nämlich Weltmarktführer bei Magnetsensoren, die sich beispielsweise in Wechselrichtern von Solaranlagen, E-Ladestationen und Robotern finden lassen. Aber auch E-Autos spielen bei dem Konzern eine gewichtige Rolle und machen einen Großteil der Erlöse aus. In den letzten drei Jahrzehnten seit der Gründung konnte Allegro über 11 Milliarden Komponenten an Kunden wie Mercedes oder BMW ausliefern. Gut für das Unternehmen: Der Elektroautomarkt soll laut Statista bis ins Jahr 2028 auf über 770 Milliarden US-Dollar anwachsen. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 lag der Wert noch bei 419 Milliarden US-Dollar. Zudem soll der Bedarf an Halbleitern steigen. In einem Verbrennungsmotor machten laut Experteneinschätzungen Halbleiter etwa zwei Prozent der Gesamtkosten aus. In elektrischen Autos sollen es bis ins Jahr 2030 schon sechs Prozent sein.

Was macht die Aktie von Allegro MicroSystems

Die Aktie des Unternehmens hatte entgegen der guten Wachstumsprognose im letzten Jahr fast 30 Prozent verloren. Über fünf Jahre steht jedoch ein Plus von 65 Prozent. Am letzten Freitag sprang das Papier nach der Veröffentlichung von Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2024 kurzzeitig um etwa 12 Prozent nach oben. Allegro hatte in Teilen die Erwartungen der Experten übertroffen. Langfristige Investoren sollten sich aber bewusst machen, dass es sich bei der Halbleiter-Industrie um eine zyklische mit Höhen und Tiefen handelt und dementsprechend die Halbleiterbranche genau im Blick behalten, um einen günstigen Einstiegspunkt zu finden.

Zudem kann es sich lohnen, nicht nur auf einen oder ein paar wenige Player aus der Chipindustrie zu setzen. Der von der BÖRSE ONLINE-Redaktion entwickelte Chip Power Index macht genau das möglich und umfasst die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus der globalen Wachstumsbranche.

Lesen Sie auch: Drei Dividendenaristokraten mit bis zu 9,4 Prozent Dividendenrendite

Oder: 5 Wachstumsaktien, die auch Wall Street-Analysten jetzt sofort kaufen würden