Die großen Indizes DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq performen aktuell ganz unterschiedlich. Und auch ihre Situation im Chart schwankt zwischen Himmel und Hölle. Wie hoch die wichtigen Aktienindizes jetzt steigen und wie tief manche von ihnen jetzt fallen können.

Bei den großen Indizes war das Bild in den vergangenen Jahren selten so unterschiedlich wie jetzt. Denn meistens marschierten sie im Gleichschritt. Doch während der S&P 500 aktuell noch 17 Prozent unter dem Allzeithoch und die Nasdaq sogar 30 Prozent unter dem Rekordhoch notiert, sind es beim Dow Jones lediglich 8 Prozent. Und auch wenn es sich seltsam anhört, aber beim DAX sind es sogar nur 6,5 Prozent Minus seit dem Allzeithoch. Doch wie geht es nun weiter? Wie hoch steigen und wie tief fallen die Indizes jetzt?

Die Lage beim DAX

www.tradingview.com DAX

Der DAX holte zuletzt kräftig auf und agiert nun charttechnisch aus einer Position der Stärke. Der Abwärtstrend ist schon lange definitiv überwunden, die Korrektur durch das Überwinden des 0,5er Fibonacci-Level beendet und der Trend dank der Rückeroberung der 200-Tage-Linie positiv. Zwar müssen Anleger beim DAX mit einem Retest des wichtigen 0,618er Fibonacci-Levels bei 14.600 Punkten rechnen, doch danach kann sogar ziemlich schnell das Allzeithoch bei 16.300 Punkten avisiert werden. Kurzfristig interessant wird das 0,786er-Level bei 15.300 Punkten, welches der DAX jetzt bald erreicht. Hier könnte es eine Ablehnung mit einer kleinen Korrektur geben.

Die Lage beim S&P 500

www.tradingview.com S&P 500

Beim S&P 500 ist die Lage aktuell noch nicht so eindeutig. Denn wie Sie oben erkennen, konnte der Index seinen Abwärtstrend noch nicht beenden. Auch das wichtige 0,5er Fibonacci-Level ist noch nicht in Reichweite. Dafür konnte der breite US-Aktienindex soeben die 200-Tage-Linie überwinden. Doch hier kommt es jetzt zu einer dreifach heiklen Zone bestehend aus Abwärtstrend, 200-Tage-Linie und dem Fibonacci-Level. Durchstößt der S&P 500 diese Zone nun, so ist der Weg bis zu 4.155 Punkten erstmal frei. Wird der Index erneut abgewiesen, so geht der Bärenmarkt für die US-Aktien aber weiter.

Die Lage beim Nasdaq

www.tradingview.com Nasdaq

Wenn wir von Himmel und Hölle sprechen, dann verkörpert die Nasdaq eher letzteres. Denn charttechnisch sieht es wirklich ganz fürchterlich für die Tech-Aktien aus. Dafür bieten sie aber noch einiges an Aufholpotenzial, sollte der Negativ-Trend irgendwann gebrochen werden.

Noch konnte die Nasdaq den Abwärtstrend aber nicht beenden, auch wenn der Index aktuell wieder an der Linie ist. Wird er hier abgewiesen, so könnte es tatsächlich zusammen mit Zinserhöhungen nochmal neue Tiefs geben. Schafft der Index es, über die Trendlinie zu hüpfen, so kommen als nächstes vermutlich ein Doppelpack bestehend aus der 200-Tage-Linie und dem 0,236er Fibonacci-Level auf die Tech-Aktien zu. Anleger müssen hier auf jeden Fall Geduld mitbringen, bis der Abwärtstrend gebrochen ist. Danach kann es für Tech-Aktien typisch aber auf einmal sehr schnell mit der Erholung gehen.

Die Lage beim Dow Jones

www.tradingview.com Dow Jones

Ähnlich gut wie beim DAX sieht es aktuell auch beim Dow Jones aus. Der Traditionsindex aus den USA befindet sich komfortabel über dem Abwärtstrend und über der 200-Tage-Linie. Momentan sieht es so aus, als teste der Dow Jones nochmals das wichtige 0,618er Fibonacci-Level bei 33.800 Punkt. Bei einem erfolgreichen Test kann es schnell bis auf 35.200 Punkte beim 0,786er-Level gehen. Dies ist das wahrscheinlichere Szenario. Sollte der Dow Jones doch wieder durch das 0,618er-Level rauschen, so dürfte tatsächlich ein Retest der 200-Tage-Linie bei etwa 32.500 Punkten erfolgen.

Übrigens: BASF oder Allianz: Welche deutsche Hochdividendenaktie hat jetzt mehr Potenzial?