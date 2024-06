Seit mehr als einem Jahr ist der ETF von Dr. Gerd Kommer bereits am Markt. So hat sich der Experte mit seinem Fonds gegenüber MSCI World & Co. geschlagen, nachdem es zu Anfang einige Kritik gegeben hatte. Lohnt sich jetzt ein Investment für passive Investoren?

Zu teuer, ein ESG-Filter und ein Cap von Aktien bei ein Prozent waren alles Kritikpunkte, die vor einem Jahr beim damals neu aufgelegten Gerd Kommer ETF aufkamen. Inzwischen ist das Produkt bereits seit mehr als einem Jahr am Markt und es lohnt sich ein Blick auf die Performance, da sich viele Anleger weiterhin fragen: Sollte man hier investieren?

So überraschend hat sich das Weltportfolio geschlagen

Seit Auflage hat der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (WKN: WELT0A) eine Rendite von 16,85 Prozent für Anleger erzielt (thesaurierende Variante). Inzwischen ist in den Fonds sogar ein deutlich dreistelliger Millionenbetrag investiert worden. Doch gegenüber anderen Welt-ETFs sieht das Abschneiden weniger gut aus:

MSCI World: 22,9 Prozent

MSCI ACWI IMI: 19,9 Prozent

FTSE All-World: 21,0 Prozent

Dabei muss allerdings bedacht werden, dass der Vergleich mit diesen Indizes etwas hinkt. Der Kommer ETF investiert grob nach einer 50 Prozent Marktkapitalisierung- / 50 Prozent BIP-Gewichtung und anders als der MSCI World zudem noch in Schwellenländer. Dadurch wird der zuletzt stark gelaufene Amerika-Anteil im ETF verkleinert. Sollten die USA allerdings schlechter laufen, dann dürfte der Fonds eine Outperfornance zeigen.

Doch was bedeutet das nun für Anleger? Sollte man den ETF kaufen oder nicht?

1 Jahr Gerd Kommer ETF – Jetzt kaufen?

Grundsätzlich beruht die Entscheidung den Gerd Kommer ETF nach einem Jahr zu kaufen darauf, ob Anleger weiterhin an eine Outperformance der USA glauben oder nicht. Denn in den vergangenen Jahren haben ETFs auf Basis der Marktkapitalisierung eine deutlich bessere Rendite erzielt, langfristig sind bisher aber gleichgewichtete Ansätze besser gelaufen.

Insbesondere für denjenigen, der sich mit einem hohen US-Gewicht im MSCI World oder einem anderen Index nicht wohlfühlt, kann es daher sehr attraktiv sein, einen Blick auf den ETF von Gerd Kommer zu werfen.

