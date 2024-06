Und wieder ging es ein Stockwerk tiefer. Um 14 Prozent crashte gestern diese DAX-Aktie. Ist das jetzt eine super Chance zum Einsteigen oder fliegt diese Aktie bald aus dem DAX?

Um 14 Prozent crashte gestern abermals die Aktie von Sartorius. Damit setzte der deutsche Laborausrüster seine rasante Talfahrt fort. Der erschreckende Grund für den Kurssturz: Es gab keinen.

Warum stürzt die Sartorius-Aktie immer weiter ab?

Wie Nachrichtenagenturen melden, gab es keine konkreten Gründe für den Kurssturz und auch Händler zeigten sich verwundert. Dennoch muss etwas passiert sein, wenn ein DAX-Wert rund 14 Prozent verliert. Am Mittwoch gab es allerdings die Citi European Healthcare Conference in London. Eventuell ist dort hinter verschlossenen Türen etwas bekanntgeworden und Insider verkauften. Oder Anleger zeigten sich enttäuscht, dass es keine positiven Meldungen von Sartorius gab.

Denn seit Jahresbeginn sind die Aktien - auch Aufgrund einer schwachen Nachfrage aus China - deutlich gefallen. Seit dem Rekordhoch bei 831 Euro im September 2021 ist die Sartorius-Aktie sogar um bedenkliche 79 Prozent gefallen. Wenn das so weitergeht, dann könnte die Aktie sogar aus dem DAX fliegen.

Jetzt Chance zum Turnaround oder Abflug aus dem DAX?

Bietet sich Anlegern jetzt bei der Sartorius-Aktie eine Chance zum Schnäppchen?

Wohl eher nicht. Denn der Abwärtstrend ist im vollen Gange und Anleger sollten keinesfalls ins fallende Messer greifen. Wer auf der Suche nach einer Turnaround-Chance ist, sollte mindestens eine valide Bodenbildung abwarten.

Zwar soll der Gewinn je Aktie laut Prognosen von 4,84 Euro in 2024 auf 6,33 Euro in 2025 deutlich zulegen, doch das KGV von 33,5 für 2025 ist immer noch sehr hoch. Und das nach dem Kurssturz. Anleger sind hier gewarnt. Zudem ist die Sartorius-Aktie nach Marktkapitalisierung natürlich immer weiter abgerutscht. Aus einer ehemals komfortablen Position im Mittelfeld des DAX ist nun ein Abstiegskandidat mit Rang 33 von 40 und einem Börsenwert von lediglich noch 13 Milliarden geworden. Und wenn der Kursverfall bei Sartorius so weitergeht, dann droht irgendwann der Abstieg aus dem DAX. Im September findet die nächste Anpassung statt und bis dahin sollte sich die Aktie gefangen haben.

Und vielleicht gibt es ja doch einen Hoffnungsschimmer? Denn ein Analyst von welcher Bank hat gestern eine Kaufempfehlung für die Sartorius-Aktie mit einem Kursziel von 375 Euro ausgesprochen? Genau: Die Citi-Bank, welche die Konferenz ohne News veranstaltete.

Und lesen Sie passend dazu auch: Deutsche Lufthansa: "Bevor es besser wird, wird es erst einmal schlechter", sagt Analyst zur Aktie

oder: 8,41 Prozent Dividendenrendite und KGV 2,9: Diese deutschen Schnäppchen-Aktien müssen Anleger haben