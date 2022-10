Mit Rohstoffen können Anleger extrem gute und extrem schlechte Zeiten erleben. Zuletzt waren die Zeiten wieder besser – wie ein Rohstoff-ETF von Lyxor zeigt. Von Ralf Ferken

In den Jahren 2013 und 2014 verlor der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture ETF zum Beispiel 16 Prozent und 32 Prozent. In 2021 konnte er seinen Kurs jedoch um 25 Prozent steigern und in 2022 steht er bis dato bei einem Plus von über 30 Prozent.

Dank dieser Hausse konnte der Rohstoff-ETF von Lyxor in den vergangenen fünf Jahren um rund 100 Prozent zulegen, was ihn in dieser Zeit zum besten Rohstoff-ETF gemacht hat.

Keine Agrarrohstoffe

Mit der Commodity ex-Agriculture Strategie investieren Anleger in zwölf Rohstoffe, die Lyxor jeweils mit rund 8,3 Prozent gleichgewichtet — daher rührt der Begriff „Equal Weight“ im ETF-Namen.



Zum ETF-Portfolio gehören Edelmetalle wie Gold, Industriemetalle wie Kupfer sowie Energieträger wie Erdgas. In Agrarrohstoffe wie Baumwolle oder Weizen investiert der Lyxor ETF dagegen nicht, worauf das „ex-Agriculture“ im ETF-Namen hinweist.

Im Einzelnen deckt der Lyxor-ETF folgende Rohstoffe ab:





Edelmetalle:

Gold

Palladium

Platin

Silber





Industriemetalle:

Aluminium

Kupfer

Nickel

Zink





Energieträger:

Brent Rohöl

Crude Oil

Erdgas

Gas Oil





Vor- und Nachteile

Der Nachteil der Rohstoff-ETFs: Sie investieren in Terminkontrakte mit begrenzter Laufzeit, die sie immer wie neu kaufen müssen — entweder zu niedrigeren Preisen, was zu Gewinnen führt (Backwardation), oder zu höheren Preisen, was Verluste einbringt (Contango). Beim „Rollen“ in den nächsten Terminkontrakt spricht man im ersten Fall von Rollgewinnen, im zweiten Fall von Rollverlusten. Anleger können die Erträge aus Rohstoff-ETFs daher nur kalkulieren.



Der Vorteil der Rohstoff-ETFs: Ihre Kurse entwickeln sich meist anders als die von Aktien und Anleihen. Aufgrund dieser niedrigen Korrelation kann eine Beimischung von Rohstoffen das Rendite-Risiko-Profils eines Aktien-Anleihe-Portfolios verbessern.





