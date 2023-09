Diese drei Megatrends dürfen in keinem Portfolio zu kurz kommen, da sie einen großen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft darstellen. Das müssen Anleger jetzt wissen und so können Sie investieren:

Gewisse Megatrends werden die Welt verändern, das ist allen klar, doch oftmals kommt dies in vielen Investorenportfolios zu kurz. Aber wer von Anfang an auf diese dramatischen Veränderungen setzt, der kann deutlich profitieren.

Ein aktuelles Beispiel sind etwa die Gewinne in der KI-Branche. Wer hier rechtzeitig dabei war, der sitzt jetzt auf fetten Renditen.

3 Megatrends, die in keinem Portfolio zu kurz kommen dürfen

Damit Anleger also nicht wieder an den kommenden großen Megatrends vorbei investieren, sollten sie sich diese drei Trends einmal genauer anschauen:

Megatrend Demografie

Der erste Megatrend ist dabei eine immer älter werdende Gesellschaft. Der sogenannte demografische Wandel hat schon heute in den Industrieländern einige Folgen wie Fachkräftemangel und Co. und dürfte sich in den folgenden Jahren noch verschlimmern.

Wer von diesem Trend profitieren will, kann unter anderem in den iShares Ageing Population UCITS ETF (ISIN: IE00BYZK4669) investieren.

Sie sind auf der Suche nach stabilen Anlagen? Dann schauen Sie sich unbedingt auch das Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index an.

Megatrend Wasser

Noch deutlichere Spuren könnte aber in den kommenden Jahren der weltweite Wassermangel hinterlassen. Schon heute fehlt es weltweit an sauberem Wasser und durch globale Erwärmung dürfte sich dieser Zustand in den kommenden Jahren weiter verschlimmern.

Wer hier profitieren will, kann unter anderem in den iShares Global Water UCITS ETF (ISIN: IE00B1TXK627) investieren.

Megatrend Raumfahrt

Ein dagegen wesentlich erfreulicherer Megatrend der kommenden Jahre dürfte die Raumfahrt sein. Durch SpaceX & Co. ist das Weltall schon heute zu einem Wirtschaftsfaktor geworden, was in den kommenden Jahren weitreichende Folgen haben dürfte.

Um hier zu profitieren, können Anleger unter anderem in den VanEck Space Innovators UCITS ETF (ISIN: IE000YU9K6K2) investieren.

Lesen Sie auch:

Diese Aktien stecken hinter den fünf wertvollsten Marken 2023

oder: Kurz vor neuem Rekordhoch: Der MSCI World ETF setzt in Euro bald eine neue Rekordmarke – Jetzt verkaufen?