Eine starke Marke ist auch oft ein Anzeichen für ein sehr starkes Geschäftsmodell. Das beweisen zumindest die Top-5 wertvollsten Marken des Jahres 2023 hinter denen diese fünf Gewinneraktien stehen.

Eine erfolgreiche Marke strahlt nach außen hin oft Erfolg und Kundenvertrauen aus, was sich oftmals auch an der Börse bemerkbar macht. Wirft man einen Blick auf die fünf wertvollsten Marken des Jahres 2023 so wird dies bestätigt: hinter all diesen Brands stecken echte Gewinneraktien mit unglaublichen Kursbewegungen in den vergangenen Jahren.

Diese Aktien stecken hinter den fünf wertvollsten Marken 2023

Grund genug also hier einen genaueren Blick zu riskieren. Dies sind laut einer Auswertung der Plattform Insidermonkey die fünf wertvollsten Marken 2023 und diese Aktien stehen dahinter:

Platz 5: Walmart – Wert: 113 Milliarden US-Dollar

Den fünften Platz belegt demnach die Supermarktkette Walmart hinter der die gleichnamige Aktie steht. Der Konzern ist der größte Einzelhändler der Welt und auch das Unternehmen mit den international höchsten Umsatzzahlen. In den vergangenen fünf Jahren haben Anleger mit der Aktie 80 Prozent Rendite gemacht.

Platz 4: Microsoft – Wert: 191 Milliarden US-Dollar

Deutlich davor mit einem Wert von 191 Milliarden US-Dollar landete der Softwareanbieter Microsoft mit seiner gleichnamigen bekannten Marke. Wer die Aktie seit fünf Jahren im Depot hat, hat damit übrigens kräftig Gewinn gemacht. Die Perfomance liegt bei einem Plus von 221 Prozent.

Platz 3: Google – Wert: 284 Milliarden US-Dollar

Fast 100 Milliarden US-Dollar mehr wert ist die Marke der Suchmaschine Google und dem dahinterstehenden Alphabet Konzern. Besonders beeindruckend ist dabei die Produktpalette mit Mail, Drive, Cloud & Co. welche um die Marke Google in den vergangenen Jahren geschaffen wurde. Das zeigt sich auch an der Börse mit einer Performance von 146 Prozent in den letzten fünf Jahren.

Platz 2: Apple – Wert: 298 Milliarden US-Dollar

Knapp davor beim Markenwert liegt Apple hinter der die gleichnamige wertvollste Firma der Welt steht. Vor allem der Hype um die Marke und die immer wieder neuen Produkte erstaunt viele Beobachter in jedem Jahr neu. An der Börse zeigt sich das auch: Wer die Aktie seit 2018 im Depot hatte, ist jetzt 257 Prozent im Plus.

Platz 1: Amazon.com – Wert: 299 Milliarden US-Dollar

Haarscharf vor Apple schaffte es aber in diesem Jahr die Marke von Amazon auf Platz 1. Primär in der Verknüpfung mit Prime hat sich Amazon binnen der vergangenen 20 Jahre zu DEM E-Commerceanbieter schlechthin entwickelt. Über die letzten fünf Jahre liegen Anleger mit der Aktie aber “nur” 49 Prozent im Plus.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.