Ist das der beste ETF, den man für das neue Jahr kaufen kann? Möglicherweise. Denn mit ihm setzen Sie auf einige der wachstumsstärksten und gleichzeitig stabilsten Unternehmen der Welt – rund 30 Prozent Kurschance könnten winken.

ETFs erfreuen sich bei Anlegern weiterhin großer Beliebtheit. Kein Wunder: Statt sich für einzelne Aktien entscheiden zu müssen, investieren Sie mit einem ETF in die Wertentwicklung einer gesamten Branche oder sogar eines Landes. Das Risiko wird durch diese breite Streuung besser diversifiziert.

Doch welcher ETF könnte im kommenden Jahr besonders interessant sein? Wo locken attraktive Wachstumschancen bei gleichzeitig überschaubarem Risiko? Ein spannender Kandidat ist der JP Morgan Active US Growth UCITS ETF. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten ETF, der gezielt auf wachstumsstarke US-Unternehmen setzt.

Genialer Wachstums-ETF: Warum er 2025 so stark performen könnte

Das erklärte Ziel des ETFs ist es, langfristig den berühmten Russell 1000 Growth Index zu schlagen. Die Performance ist bislang beeindruckend: Seit der Auflage Anfang 2024 hat der JP Morgan ETF bereits über 40 Prozent an Wert zugelegt.

Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,49 Prozent jährlich, und die Dividendenerträge werden regelmäßig ausgeschüttet. Der Fonds umfasst aktuell 103 Aktien. Zu den größten zehn Positionen, die zusammen mehr als 50 Prozent des ETF-Portfolios ausmachen, gehören prominente Namen wie Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Eli Lilly, Mastercard, Broadcom und Netflix.

Breite Diversifikation mit Tech-Fokus

Ein besonderes Merkmal des ETFs ist die Kombination aus Wachstumschancen und Stabilität. Zwar machen Technologieunternehmen rund 50 Prozent des Portfolios aus, doch auch andere Sektoren wie zyklische Konsumgüter, Industrie, Gesundheit und Finanzen sind vertreten. Diese Diversifikation bietet Anlegern das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bei gleichzeitig moderatem Risiko.

Im optimistischsten Szenario könnte der ETF im nächsten Jahr Kursgewinne von rund 32 Prozent erzielen. Dieses Potenzial ergibt sich aus den höchsten Kurszielen der Top-Ten-Positionen. Doch selbst im Basisszenario, basierend auf den durchschnittlichen Kurszielen der enthaltenen Unternehmen, sind zweistellige Renditen nicht unwahrscheinlich.

