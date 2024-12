Immerzu nur Stress mit der Geldanlage? Nicht mit diesem ETF. Hier investieren Sie mit einem Produkt in alles, was Sie für Erfolg an der Börse brauchen, und sahnen satte Renditen ab. Das müssen Sie wissen, um so genial und simpel investieren zu können.

Geldanlage ist für viele Interessierte ein Vergnügen, für wieder andere allerdings der pure Stress. Fragen wie: Welche Aktien soll ich kaufen? Wie stelle ich mich auf die Situation am Markt ein? Welche ETFs sind die richtigen? Und vieles mehr verunsichern viele Anleger.

Doch dabei gibt es eine einfache Lösung, wie Anleger mit nur einem einzigen ETF in alles investieren können, was sie für den Erfolg an der Börse brauchen.

Mit nur einem ETF in alles investieren, was Sie für Erfolg an der Börse brauchen

Die Rede ist hierbei von den Vanguard LifeStrategy ETFs. Hierbei handelt es sich um eine Produktpalette des Vermögensverwalters Vanguard, die es Anlegern ermöglicht, durch nur einen einzigen Fonds ein globales Aktien- und Anleiheportfolio abzudecken.

Je nach Risikopräferenz gibt es hier entsprechende Aktienquoten. Wer 100 Prozent Aktien bevorzugt, der kann auf den bekannten Vanguard FTSE All-World (WKN: A2PKXG) setzen. Das sind die aktuellen LifeStrategy ETFs auf dem Markt:

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (WKN: A2P7TF)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (WKN: A2P7TK)

Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (WKN: A2P7TJ)

Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (WKN: A2P7TN)

All diese Produkte gibt es übrigens zu günstigen 0,25 Prozent Gebühren. Aber es gibt noch einige andere Pluspunkte.

Genial & Simpel investieren

Denn schaut man einmal auf die Renditen der Produkte, so wird klar, dass die LifeStrategy Reihe in der Vergangenheit eindeutig ihren Zweck erfüllt und für Anleger attraktive Performances je nach Risikoprofil erwirtschaftet hat. So wurde bei der 80 Prozent Aktien Variante seit Auflage eine Rendite von 10,28 Prozent p. a. erzielt (Max. Drawdown -15,3 Prozent).

Dementsprechend kann sich definitiv ein Blick auf diese einfachen und simplen ETF-Produkte für all diejenigen Anleger lohnen, die unkompliziert ihr Vermögen langfristig wachsen lassen wollen.

