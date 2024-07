Mit diesen Aktien und ETFs schaffte Helmut Jonen, wovon viele Anleger träumen: Millionär an der Börse zu werden. Auf welche Aktien er aktuell setzt und wie er 300.000 Euro in Dividenden bekommt.

"Der wesentliche Grund, warum ich es geschafft habe, mit Aktien Millionär zu werden und jedes Jahr 300.000 Euro Dividende zu bekommen, ist eine sehr konsequente und langfristige Planung", sagt Helmut Jonen. Und so hat er es geschafft:

Millionär verrät: So erhalte ich 300.000 Euro Dividende im Jahr

"Ich habe 1982 angefangen zu investieren und habe praktisch vor 42 Jahren schon anhand von mathematischen Daten und Sparquoten mir ausgerechnet, wie viel Geld ich eben regelmäßig zurücklegen müsste, damit ich im Alter zwischen 55 und 60, vielleicht vorzeitig eben aufhören könnte zu arbeiten und eben mit passivem Einkommen zu leben. Also schon damals habe ich gesagt: Du schaffst dir eine Quelle, die dein Arbeitseinkommen irgendwann mal komplett ersetzen kann", sagt Jonen.

Dabei legte Helmut Jonen als Angestellter immer mindestens 10 Prozent seines Einkommens in Dividenden-Aktien an. Wichtig sind ihm dabei Aktien, die eine langfristig sichere und am besten stetig steigende Dividende bezahlen. Und so bekommt Helmut Jonen mittlerweile rund 300.000 Euro Dividende im Jahr mit diesen Aktien:

Auf diese Aktien und ETFs setze ich für mein Dividenden-Einkommen

Dabei sagt Helmut Jonen, angesprochen auf die Frage, wie er Millionär wurde und auf welche Aktien und ETFs er für dieses starke Dividenden-Einkommen setzt: "Also ich habe im Moment fünf ETFs im Depot. Das sind alles sogenannte Dividenden-ETFs, die also einen Fokus auf Dividendenzahlungen haben. Die machen aber eben weniger als 10 Prozent des Portfolios aus. Und über 90 Prozent des Portfolios besteht eben aus 100 Einzelaktien. Ich habe im Moment aktuell ein Depot mit 105 Positionen. Das heißt, fünf davon sind ETFs und die restlichen, das sind dann Einzelinvestments."

Auf welche Aktien Helmut Jonen aktuell konkret setzt, was seine wichtigsten Tipps rund um den Vermögensaufbau und Dividenden-Aktien sind und warum er aktuell an der Börse lieber keine Aktien kaufen würde, das verrät er im neuen Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

