Passives Einkommen wie ein zweites Gehalt auf das Konto erhalten? Das ist der Traum vieler Anleger. Doch mit diesen Aktien wird der Traum zur Realität, denn wir zeigen, wie Sie 500 Euro Dividende monatlich kassieren können.

Kaum ein Anleger würde nein sagen, wenn er 500 Euro monatlich als passives Einkommen durch Dividenden erhalten würde. Doch viele stellen sich die Frage: Wie geht das eigentlich? Und wie viel muss man dafür investieren?

Wie kann man 500 Euro Dividende im Monat kassieren

Die Antworten darauf gibt es im neuen Video auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal. Denn rein in den breiten Markt zu investieren, macht es deutlich schwieriger, 500 Euro Dividende im Monat zu erhalten. Konkret bräuchten Sie bei der aktuellen Dividendenrendite des SPDR ACWI IMI ETF (WKN: A1JJTD) ein Investment in Höhe von 285.714 Euro im Monat. Für 100 Euro Ausschüttung in jedem Jahresabschnitt wären es immerhin 57.142 Euro.

Doch wer etwas an der Stellschraube Dividendenrendite schraubt, der kann mit einem deutlich geringeren Investment 500 Euro Dividende im Monat erhalten.

Mehr dazu im neuen BÖRSE ONLINE YouTube Video

Mit diesen ETFs kann man 500 Euro pro Monat an Ausschüttungen erhalten

So können Anleger beispielsweise einen Blick auf den JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (WKN: A3EHRE) werfen. Dieser hält ein Aktienportfolio, ähnlich dem des MSCI World, und schreibt zusätzlich dazu Optionen auf die Holdings, um ein Einkommen zu generieren.

So ist es dem Fonds möglich, eine aktuelle Ausschüttungsrendite von 5,1 Prozent zu bieten, was für Anleger bedeutet, dass sie für 500 Euro monatliche Dividende 117.647 Euro investieren müssen. Für 100 Euro wären es dagegen 23.529 Euro.

Wenn Sie jetzt noch erfahren wollen, mit welchen Aktien, weiteren ETFs und mit welchem Portfolio 500 Euro Dividende im Monat ebenfalls möglich sind, dann werfen Sie einen Blick auf das neueste Video auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal: