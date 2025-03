ETFs gelten allgemein als eine sehr gute Geldanlage, doch diese drei Indexfonds waren in den vergangenen Jahren echte Kapitalvernichter für Anleger. Warum es auch jetzt wenig bringen dürfte, auf sie zu setzen und warum Investoren die Finger von den Produkten lassen sollten.

ETFs sind inzwischen in der Geldanlage das Maß aller Dinge und bei Anlegern extrem beliebt. Doch nicht alle Produkte sind so gut wie ihr Ruf, und es gibt einige schwarze Schafe, die in den vergangenen Jahren das Geld der Anleger verbrannt haben.

Schuld daran ist aber nicht das Vehikel ETF an sich, sondern die Bereiche und Sektoren, die die Indexfonds abbilden.

Achtung: Finger weg von diesen ETFs

Besonders die folgenden drei ETFs waren in den vergangenen fünf Jahren echte Kapitalvernichter und dürften auch in Zukunft kein gutes Investment für Anleger sein:

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (Verlust 5 Jahre: -73 Prozent)

Wer langfristig auf Faktoren wie Volatilität an der Börse setzen will, der kann nur verlieren. Das liegt insbesondere an den Rollkosten der Futures-Kontrakte, die den ETFs zugrunde liegen.

Dementsprechend dürfte sich auch hier in Zukunft kein Investment anbieten, es sei denn, Anleger möchten sich kurzfristig gegen einen Crash an den Märkten absichern.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF (Verlust 5 Jahre: -44 Prozent)

Noch vor Jahren war es ein großes Hype-Thema – inzwischen ist Clean Energy an der Börse stark abgestraft worden. Besonders die hohen Bewertungen der Aktien und die zeitweise abnormale Hybris der Börse haben dazu geführt.

Doch auch in Zukunft dürften hier keine spannenden Investmentchancen für Anleger lauern, immerhin steht es um den Bereich Clean Energy durch die Wahl von Trump zum Präsidenten womöglich so schlecht wie seit Jahren nicht mehr.

Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF (Verlust 5 Jahre: -41 Prozent)

Aber nicht nur bei Aktien, auch im vermeintlich sicheren Anleihenbereich gab es massive Verluste. Speziell langlaufende Papiere sind durch die Zinswende von Fed und EZB massiv abgestraft worden und haben sich seither nicht erholt.

Für die kommenden Jahre bietet sich (außer für Spekulationen auf eine erneute Zinswende) hier kein Investment an. Das liegt insbesondere daran, dass aktuell länger laufende Anleihen mit einem fast nicht vorhandenen Renditeaufschlag gehandelt werden.

