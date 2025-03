Fondsmanager Thomas Schüßler verrät, welche Dividenden-Aktien er aktuell in seinem Portfolio bevorzugt und warum er gerade auf Unternehmen wie die Deutsche Telekom und Allianz setzt. Dabei erklärt er auch, warum er sich von einigen hohen Dividendenrenditen distanziert.

Schon seit vielen Jahren managed Fondsmanager Thomas Schüßler den beliebten Dividenden-Fonds DWS Top Dividende. Doch auf welche Aktien setzt er hier aktuell?

Allianz, Deutsche Telekom und Co: Diese Dividenden-Aktien kauft Fondsmanager jetzt

Thomas Schüßler betont: „Wir kaufen keine Dividenden, sondern Firmen. Wichtig ist, dass die Unternehmen solide sind und ihre Dividende auch in schwierigen Zeiten sicherstellen können.“ Dabei ist es ihm besonders wichtig, dass die Dividende langfristig wächst. Schüßler sucht vor allem nach Unternehmen, deren Geschäftsmodell auch in wirtschaftlich schwächeren Phasen tragfähig bleibt. „Die Dividende muss auch in schwierigen Zeiten gehalten werden können“, so der Fondsmanager weiter.

Zu den Favoriten von Schüßler gehören unter anderem große deutsche Unternehmen wie die Deutsche Telekom und die Allianz. Diese Werte zeichnen sich nicht nur durch eine attraktive Dividendenrendite aus, sondern auch durch ein solides Geschäftsmodell und langfristige Stabilität. „Die Deutsche Telekom bietet eine Dividende von etwa 3 Prozent, und auch die Allianz ist mit einer Dividende von rund 5 Prozent weiterhin ein solider Dividendenzahler“, erklärt Schüßler. Besonders bemerkenswert ist, dass Schüßler eine hohe Gewichtung in deutschen Aktien beibehalten hat, was in seinem global ausgerichteten Fonds eher ungewöhnlich ist.

Fondsmanager warnt: Darum sind zu hohe Dividendenrendite nicht gut für Aktien

Schüßler mahnt allerdings zur Vorsicht bei Aktien mit besonders hohen Dividendenrenditen. „Hohe Dividendenrenditen sind oft ein Warnsignal“, warnt der Fondsmanager. Denn häufig sind diese Unternehmen in Schwierigkeiten, was sich später in einer Kürzung der Dividende widerspiegeln kann. Schüßler verfolgt daher eine ausgewogene Strategie: „Ich konzentriere mich auf Dividendenrenditen von 3 bis 4 Prozent, von mir aus auch 5 Prozent, aber bei mehr wird das Risiko zu hoch.“ So hat er auch Aktien wie die von Taiwan Semiconductor, die zwar von einer hohen Kursentwicklung profitierten, aber deren Dividendenrendite inzwischen deutlich gesenkt wurde.

