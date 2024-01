Der MSCI World gilt als das Standardinvestment für viele Anleger, doch andere Indexkonzepte auf die Weltwirtschaft können ebenfalls eine gute, wenn nicht sogar eine bessere Anlage sein. Besonders diese drei ETFs sind dabei interessant:

Den MSCI World gibt es, spätestens seit dem Hype um den Index durch eine ganze Anlegergeneration, in allen Arten und Formen als ETF zu kaufen. Dabei decken diese Indexfonds meist um die 1400 bis 1500 Aktien aus 23 Industriestaaten zu Kosten von 0,15 Prozent bis weit über 0,5 Prozent ab.

Diese Welt-ETFs sind anstatt des MSCI World ein gutes Investment

Allerdings muss es nicht immer der MSCI World sein. Denn es gibt auch andere spannende weltweite Indexkonzepte, die es zumindest genauso gut machen können und das zu niedrigeren Kosten:

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (ISIN: IE00BKX55T58)

Ein Indexkonzept, welches als Ersatz des MSCI World taugt, ist der FTSE Developed World Index. Mit 2100 Aktien aus 25 Industriestaaten ist man deutlich breiter aufgestellt als der namhafte Konkurrent, auch wenn dies aufgrund der niedrigen Gewichtung der kleiner kapitalisierten Unternehmen nur einen geringen Unterschied ausmacht.

Mit einer TER von 0,12 Prozent ist der dazugehörige Vanguard ETF zudem deutlich billiger als die meisten MSCI World Produkte. Im Fonds sind aktuell insgesamt 2,18 Milliarden Euro in 2128 Aktien investiert.

Amundi Prime Global UCITS ETF (ISIN: LU1931974692)

Geht es um niedrige Preise, dann kommen Investoren nicht am Amundi Prime Global ETF und dem zugehörigen Solactiv Index vorbei. Der Fonds weist eine aktuelle Kostenquote von nur 0,05 Prozent aus, was das billigste Angebot für einen weltweiten Indexfonds am Markt ist.

Dabei sind 586 Millionen Euro aktuell in 1471 Positionen investiert. Mit der Abbildung von 23 Industriländern ist der Fonds damit ein Spiegelbild des MSCI World, was sich auch in der Performance ausdrückt.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE000UJC4MR1)

Als großes Problem des MSCI World wird häufig angeführt, dass dieser nicht die ganze Welt, sondern nur die Industriestaaten abbildet. Lösen können Anleger dieses Problem zum Beispiel durch ein Investment in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF, dessen Index auch Schwellenländer und damit einen wesentlich größeren Teil der Welt beinhaltet. Konkret bildet der ETF die Wertentwicklung von 3.900 Werten aus 49 Staaten der Welt ab.

Zwar sind in den noch jungen ETF mit einer Kostenquote von 0,15 Prozent erst 11 Millionen Euro investiert, allerdings zeigt das Konkurrenzprodukt des Vanguard FTSE All-World ETF mit einem Volumen von 11 Milliarden Euro, wie beliebt dieses Produkt über die Zeit werden könnte.

