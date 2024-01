Was erwartet die Anleger 2024? Eine Untersuchung zeigt: Wenn die Aktienmärkte im Januar etwas bestimmtes machen, können wir uns für den Rest des Jahres auf steigende Kurse freuen

Neues Jahr, neues Glück: Doch was wird an den Aktienmärkten 2024 passieren? 2023 lief es schon weitaus besser als noch im Jahr davor. Die großen Indizes legten allesamt kräftig zu. So konnte der S&P 500 über 20 Prozent steigen, auch der deutsche Leitindex DAX konnte über 20 Prozent zulegen. Die Anleger waren wieder etwas optimistischer, außerdem trieb die Begeisterung um das Thema KI die Kurse der großen Tech-Titel nach oben.

Doch viele Unsicherheiten wie hohe Zinsen, die Inflation und geopolitische Spannungen bestehen noch immer – wie also werden sich die Kurse der Aktien im Jahr 2024 entwickeln? Nun, ein Blick auf die historische Entwicklung zeigt, was jetzt im Januar geschehen müsste, damit wir uns für den Rest des Jahres über steigende Kurse freuen können.

So müssen sich die Aktienkurse im Januar entwickeln, damit die Aktienmärkte 2024 steigen

So berichtete „Barron’s“ unter Berufung auf Daten von Dow Jones Market Data, dass die Geschichte zeigt: Wenn die Performance des S&P 500 in einem Januar positiv war, dann erzielte der Index in den darauffolgenden Monaten des laufenden Jahres ein durchschnittliches Plus von 9,2 Prozent. Die gute Nachricht: Seit dem Jahr 1928 hat der S&P 500 in 63 Prozent der Fälle höher geschlossen und legte im Durchschnitt 1,2 Prozent zu. Wenn der Januar hingegen im Minus schloss, erfolgte dann im Durchschnitt nur ein Zuwachs von 2,1 Prozent.

Natürlich ist kein Ereignis der Vergangenheit eine Garantie für die Entwicklung in der Zukunft. Diese historischen Indikatoren sind dennoch eine ganz gute Orientierung für Anleger, die sich fragen, wie es mit den Aktienmärkten im neuen Jahr wohl weitergehen könnte.

