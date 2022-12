Die Consorsbank hat für ihre rund 1,6 Millionen Kunden ausgewertet, für welche Fonds und ETF sie vom 1. Januar 2022 bis zum 30. November 2022 am meisten Sparpläne eröffnet haben. Am beliebtesten ist ein ETF für globale Aktien. Von Ralf Ferken



Die beliebtesten Sparplan-Fonds

Die Kunden der Consorsbank besparen den ARERO-Weltfonds derzeit am liebsten. Hinter dem Fonds steht der Mannheimer BWL-Professor Martin Weber, der das ARERO-Konzept in den Jahren 2007/2008 entwickelt hat.



Beim ARERO-Weltfonds investieren Anleger über Indizes breit gestreut in Aktien, Renten und Rohstoffe. Dabei halten sie weltweit 60 Prozent in Aktien, 25 Prozent in Euro-Staatsanleihen sowie 15 Prozent in Rohstoffen. Zweimal pro Jahr stellt das ARERO-Team diese 60-25-15-Gewichtung wieder her.



Fonds



1. ARERO - DER WELTFONDS



2. BLACKROCK GLOBAL TECHNOLOGY



3. JPMORGAN GLOBAL DIVIDEND



4. ALLIANZ THEMATICA



5. BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY



Top-5-Fonds bei Sparplanneueröffnungen



Die beliebtesten Sparplan-ETFs

Noch populärer als Fonds-Sparpläne sind bei den Kunden der Consorsbank Sparpläne auf ETFs.



Bei den beliebtesten Sparplan-ETFs überrascht das Ergebnis kaum. Dort steht der Xtrackers MSCI World ETF auf Platz 1 und der iShares Core MSCI World ETF auf Platz 3.



Zudem setzen die Kunden der Consorsbank mit dem BNP Paribas Easy MSCI World SRI ETF auf eine nachhaltige Variante vom MSCI World Index.





ETFs



1. XTRACKERS MSCI WORLD ETF



2. BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI ETF



3. ISHARES CORE MSCI WORLD ETF



4. XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ETF



5. XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG ETF





Top-5-ETF bei Sparplanneueröffnungen



Und das sind die beliebtesten Aktien bei den deutschen Anlegern.