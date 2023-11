Mit dem SQUAD Green Balance können Anleger in europäische Aktien jeglicher Größe investieren, die positive nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit einem €uro-FundAward aus. Von Ralf Ferken

FundAward-Gewinner

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der SQUAD Green Balance hat in der Kategorie „AF Nachhaltigkeit Europa“ über drei Jahre den ersten Platz belegt.

Fondsmanager

Im April 2020 hat die Augsburger Discover Capital GmbH die Fondsberatung des SQUAD Green Balance übernommen. Seither fungiert Stephan Hornung als Fondsberater des SQUAD Green Balance und wird dabei vom ESG-Experten Michael Reis unterstützt. Beide sind selbst nennenswert im Fonds investiert.

Stephan Hornung gründete im Jahr 2004 gemeinsam mit Christian Struck die Discover Capital GmbH und berät seither gemeinsam mit ihm den SQUAD Value Fonds. Im Jahr 2006 legte er außerdem den SQUAD Growth Fonds auf und 2020 folgte die Übernahme des Mandats für den SQUAD Green Balance (ehemals Meridio Funds).

Zuvor studierte er Ökonomie an der Universität Augsburg und arbeitete über fünf Jahre als Fondsmanager für die DJE Kapital AG.

Michael Reis arbeitet seit dem Jahr 2004 für die Discover Capital GmbH und unterstützt das Aktienresearch-Team mit einem Fokus auf Technologie und alternative Energien.

Der Nachhaltigkeitsexperte studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg (Dipl.-Kfm.) und sammelte bei der DJE Kapital AG erste Erfahrungen im Asset Management.

Michael Reis und Stephan Hornung

Strategie und Portfolio

Hornung und Reis investieren beim SQUAD Green Balance in rund 35 nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa – also in Small, Mid und Large Caps aus dieser Region.

„Dabei ist uns eine Ausgewogenheit zwischen fundamentaler Analyse und ESG-Kriterien bei allen Investments wichtig“, betont Hornung.

Die Themenallokation des SQUAD Green Balance umfasst ein breites Spektrum. Derzeit zählen dazu die neun Bereiche Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltige Ernährung & Konsum, Kreislaufwirtschaft, Erneuerbare Energien, Biodiversität, Bildung, Nachhaltige Mobilität und Umwelt- & Klimaschutz.

„Aufgrund dieser Themenvielfalt können wir Nachhaltigkeit an vielen Stellen entdecken und müssen nicht in Mainstream-Modethemen investieren“, sagt Hornung.

Dabei möchten Hornung und Reis ausschließlich in Unternehmen investieren, die Produkte oder Dienstleistungen für eine lebenswerte Zukunft anbieten.

Nachhaltigkeit

Beim Eco-Rating zeichnet BÖRSE ONLINE den SQUAD Green Balance mit der Note „A“ aus. Auf der Skala von „A“ bis „E“ ist dies die beste Bewertung beim nachhaltigen Fondsrating von BÖRSE ONLINE: https://eco-rating.info/

Das vorangegangene Fondsportrait können Sie noch einmal HIER nachlesen.