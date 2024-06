Besser als der Markt? Diese ETFs haben das in den vergangenen fünf Jahren mit Leichtigkeit geschafft. Um welche Kandidaten es sich dabei handelt.

In ETFs investieren und dann auch noch besser als der Markt sein? Mit diesen 5 Kandidaten klappt's. ETF erfreuen sich großer Beliebtheit: Klar, mit ihnen muss man sich nicht erst für einen einzelnen Aktienkandidaten entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Durch die breite Streuung ist das Risiko zudem deutlich geringer als bei einer einzelnen Aktie.

Da ein ETF meist jedoch auf eine Vielzahl von mehreren Aktien setzt, sind jedoch die Kursgewinne eher nicht so hoch wie bei einer Einzelaktie. Doch es gibt ETFs, die sich immer wieder von der Masse abheben und Anlegern somit das Beste aus zwei Welten bieten: gestreutes Risiko und hohe Rendite.

Diese 5 ETFs schlagen den Markt – um diese Kandidaten handelt es sich

Das Finanzportal etf.capital bewertet regelmäßig ETF nach ihrer Performance. Und ein Blick auf die ETFs der vergangenen fünf Jahre zeigt: Hier gibt es einige Kandidaten, die sich deutlich besser entwickeln konnten als der Markt.

Die fünf ETFs mit der besten Performance der vergangenen fünf Jahre sind:

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - 301,32%

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF - 252,84%

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF - 225,30%

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF - 214,46%

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF - 202,40%

Zum Vergleich: Beim DAX lag die Performance auf Sicht von fünf Jahren bei etwa 50 Prozent, beim S&P 500 lag die Performance der vergangenen fünf Jahre bei knapp 90 Prozent. Zugegeben: während sich der DAX und der S&P 500 auf die Wertentwicklung unterschiedlichster Unternehmen aus verschiedenen Branchen konzentrieren, da sie sich je auf den deutschen und den amerikanischen Markt konzentrieren, können sie bei dieser breiten Streuung sicherlich nicht so eine hohe Performance wie die genannten fünf ETFs erzielen, da sich diese auf spezifischere Bereiche wie Halbleiter oder Technologien im Gesamten konzentrieren. Dafür ist das Risiko der Länderindizes sicher etwas geringer, mit der Performance der einzelnen Branchen können Sie allerdings nicht mithalten.

Auf welche ETFs man letztlich setzt kommt auf die eigenen Vorlieben und die Risikobereitschaft an. Tech-begeisterte Anleger, die an das Potential der entsprechenden Aktien in den genannten ETS glauben, können mit diesen sicherlich auch zukünftig hohe Renditen einfahren. Denn viele Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz (KI), stehen erst noch ganz am Anfang und werden ihr zukünftiges Potential in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Zudem handelt es sich bei diesen ETFs außerdem nicht um kleine Nischen-ETFs, denn sie bilden alle größere Indizes mit bekannten Unternehmen ab.

