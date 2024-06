Zuletzt bestimmte ein Bild die Börse: Je größer ein Unternehmen, desto stärker performte die Aktie. Dies sorgt dafür, dass Nebenwerte-Aktien jetzt sehr günstig sind. Sollten Anleger jetzt umschichten und etwa in einen MSCI World Small Cap ETF investieren?

Seit Jahren wird die Bewertungslücke zwischen Large Cap-Aktien und Small Cap-Aktien immer größer. Während die großen Unternehmen dieser Welt immer stärker werden und ihre Aktien zulegen, treten viele Nebenwerte-Aktien auf der Stelle. Doch bald könnte es zu einem Turnaround kommen. Sollte man sich deswegen einen MSCI World Small Cap ETF ins Depot legen?

MSCI World ETF vs MSCI World Small Cap ETF

Klar, der herkömmliche MSCI World ETF ist in den vergangenen Jahren viel besser gelaufen als die Variante mit den "kleinen Aktien". Der iShares MSCI World ETF legte in den vergangenen 5 Jahren inklusive Dividenden um 85 Prozent zu und der iShares MSCI World Small Cap ETF lediglich um 47 Prozent.

Während sich im normalen MSCI World ETF Stand 21. Juni 2024 ganze 1.431 Aktien befinden, sind es in der Small Cap-Variante sogar 3.343 Aktien. Auch in dem Nebenwerte-ETF dominieren die USA mit 60,5 Prozent vor Japan mit 12,1, Großbritannien mit 5,4 Prozent, Kanada mit 3,7 Prozent und Australien mit 3,4 Prozent. Insgesamt ist das USA-Gewicht im MSCI World Small Cap ETF aber rund 12 Prozentpunkte geringer als in der Large Cap-Variante und dadurch ergibt sich eine etwas bessere Verteilung.

Spannend ist vor allem, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis beim normalen MSCI World mit 22,9 recht hoch ist, im Vergleich zu recht günstigen 15,3 in der kleinen Variante.

Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) - eine Kennzahl, die besagt, wie viele Vermögensgegenstände ein Unternehmen im Vergleich zum Börsenwert hat - ist mit 1,68 sogar ziemlich günstig bewertet im Vergleich zu 3,35 beim MSCI World.

Die Nebenwerte-Variante bietet sich von der Bewertung also an. Doch sollte man jetzt wirklich umschichten?

Jetzt tatsächlich Nebenwerte-Aktien kaufen und in ETF investieren?

Grundsätzlich können Anleger erstmal mit der Performance des MSCI World ETFs zufrieden sein. Dieser sollte der Hauptbaustein eines Portfolios sein. Wer aber gewisse Chancen wahrnehmen möchte, der sollte sich immer rechts und links umschauen. Dies kann mal ein Branchen-ETF sein, ein ETF auf ein bestimmtes boomendes Land oder eben auch ein Nebenwerte-ETF.

Auch im Vergleich der beiden ETFs sehen Anleger, dass die Bewertung weit auseinanderklafft. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass sich diese Zahlen wieder annähern, aber einiges spricht dafür. Zudem lasten hohe Zinsen oft auf kleineren Unternehmen, weil dies nicht so viel Kapital zur Verfügung haben und dieses dann für das Rückzahlen von Schulden aufwenden müssen. Sinken die Zinsen, so wie es die EZB schon vorgemacht hat und die Fed bald folgen dürfte, so dürften viele Small Caps wieder besser performen. Lichten sich dann auch wieder die Wolken am Konjunktur-Horizont, so dürften Small Caps einiges an Aufholpotential haben. Auch wenn Nebenwerte-Aktien sicherlich volatiler sind und etwas mehr Risiko mitbringen, so können Anleger rund 5 bis 10 Prozent ihres Portfolios durchaus in Nebenwerte stecken. Etwa auch in den MSCI World Small Cap ETF.

oder: Goldman Sachs enthüllt: So überraschend stark werden Aktien im Juli