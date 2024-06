Er schlägt den Markt um Längen: Dieser geniale Mega Cap ETF zieht nicht nur am S&P 500, sondern sogar am Tech-lastigen Nasdaq vorbei. Doch dabei es handelt sich nicht um einen kleinen Nischen-ETF

ETFs bleiben eine der wohl beliebtesten Anlagemöglichkeiten der Börse. Denn mit ihnen muss man sich nicht erst für einen einzelnen Aktien-Kandidaten entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Dadurch ist das Risiko weit breiter gestreut.

Dafür kann es etwas schwieriger sein, mal eben eine hohe Performance einzufahren, wie es etwa bei einer Einzelaktie möglich ist. Doch häufig ist das auch gar nicht der Zweck von ETFs – sondern das Vermögen langfristig und stetig zu erhöhen.

Wenn es jedoch einen ETF gibt, der das Beste aus zwei Welten bietet, sollten Anleger genauer hinsehen.

Dieser ETF ist besser als der Markt und setzt dennoch auf Mega Cap Aktien

So fand das Finanzportal „The Motley Fool“ heraus, dass es einen Vanguard ETF gibt, der jüngst nicht nur sein Allzeithoch erreichte, sondern auf Sicht von fünf Jahren auch noch den S&P 500 und sogar den Tech lastigen Nasdaq Composite übertraf.

Allein eine Investition in diese beiden Indizes hätte sich bereits gelohnt. Denn auf Sicht von fünf Jahren liegen sie jeweils 85 und 120 Prozent im Plus. Während sich der S&P 500 auf die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen konzentriert, sind es beim Nasdaq Composite 3000 Unternehmen. Der Index besteht zu fast 60 Prozent aus Tech-Unternehmen.

Doch dann gibt es da noch den Vanguard Mega Cap Growth ETF: Und der liegt auf Sicht von fünf Jahren rund 150 Prozent im Plus. Er besteht aus nur 79 Beteiligungen und konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial aus den USA. Der ETF wurde im Dezember 2007 aufgelegt und versucht den CRSP US Mega Cap Growth Index nachzubilden. Typisch für Vanguard ist die Kostenquote ziemlich niedrig und liegt bei gerade einmal 0,07 Prozent.

Das steckt hinter dem genialen Mega-Cap ETF – und so investieren Sie

Der ETF besteht zu 59 Prozent aus Tech-Werten doch den zweitgrößten Anteil machen Nicht Basis Konsumgüter aus. Zu den Top 10 Positionen gehören Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Eli Lilly, Alphabet A, Tesla, Alphabet C und Visa.

Ohne Frage: Der S&P 500 ist eine hervorragende Anlagemöglichkeit, um auf den US-Markt zu setzen. Wer hier jedoch vor allem auf die Wachstumskandidaten setzen mag, ist mit einem ETF wie dem Vanguard Mega Cap Growth ETF gut beraten. Natürlich ist dann jedoch auch das Risiko entsprechend größer. Denn die Begeisterung um Growth-Aktien ist immer auch von der Entwicklung des Marktes abhängig. Aktuell ist die Begeisterung aufgrund des KI-Themas besonders hoch, im Jahr 2022 hingegen war das Marktumfeld für Tech-Aktien ziemlich schwierig. Jedoch steht außer Frage, dass in den kommenden Jahren sich die Möglichkeiten bei Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) noch weiter entfalten sollten und auch immer mehr Monetarisierungs-Optionen entstehen. Wer daran glaubt, dass Big Tech Growth Unternehmen wie Nvidia und Co. In Zukunft noch größer werden, hat hier eine hervorragende Möglichkeit, noch intensiver auf das Wachstum dieser Aktien zu setzen wie mit einem ETF auf den S&P 500.

Allerdings ist dieser ETF für Anleger in Deutschland nur schwer handelbar. Eine Alternativ ist etwa der JP Morgan Active US Growth ETF, der ebenfalls auf US-Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial setzt und dessen Top 10 Positionen sich stark dem des Vanguard ETFs ähneln. Er wurde erst Anfang dieses Jahres aufgelegt und enthält 99 Positionen.

Lesen Sie auch: Die 4 besten ETFs der Welt – der MSCI World hat keine Chance

Oder: Wie Sie mit diesem ETF aus 250 Euro im Monat eine halbe Million Euro machen können