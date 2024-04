Ein ETF auf den MSCI World gilt als einer der beliebtesten der Welt. Doch der ETF von Börsenlegende Warren Buffett könnte möglicherweise die viel schlauere Wahl sein – das steckt dahinter

ETFs erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Denn mit ihnen muss man sich nicht erst für nur einen Aktien-Kandidaten entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung von ganzen Branchen oder gar Ländern setzen. Möglicherweise kann man mit ihnen zwar nicht so eine große Performance erzielen, wie mit einer Einzelaktie, die mal eben durch die Decke geht. Dafür ist das Risiko aber weit geringer, da es auf mehrere Aktien aufgeteilt wird. Und: Meist sind die Gebühren deutlich niedriger als beim aktiv gemanagten Fonds, da der ETF nur passiv einen Index abbildet.

Eine beliebte und sicherlich auch sinnvolle Wahl ist hier ein ETF auf den MSCI World Index. Denn mit diesem kann man sozusagen auf die Wertentwicklung der gesamten Weltwirtschaft (Schwellenländer ausgeschlossen) setzen und diese ist auf lange Sicht noch immer gestiegen. Gerade für die Altersvorsorge ist ein Welt-ETF daher eine gut geeignete Wahl. Doch könnte es womöglich noch eine bessere Idee hierfür geben?

Ja, geht es nach Börsenlegende Warren Buffett. Der spricht sich deutlich für einen ganz anderen ETF aus. Das Besondere: Sie können mit ihm eigentlich nie verlieren sondern nur gewinnen. Doch was steckt dahinter?

Warren Buffett schwört statt MSCI World auf diesen ETF – sollten Sie es auch?

Warren Buffett macht kein Geheimnis aus seiner Vorliebe für ETFs. Bereits in einem Brief an die Aktionäre im Jahr 2013 erklärte er, dass es für Laien oft schwer sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und nicht nur das. Buffett verrät sogar, auf welchen ETF man dabei setzen sollte: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“.

Doch warum ist Buffett so überzeugt vom S&P 500? Nun, sein altbekanntes Zitat lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika“. Gesagt, getan. Im Portfolio von Berkshire Hathaway befinden sich mehrere ETFs und drei davon setzen auf die Wertentwicklung des S&P 500, der die größten börsennotierten US-Unternehmen beinhaltet. Dabei handelt es sich um den Vanguard S&P 500 ETF, den iShares Core S&P 500 ETF und den SPDR S&P 500 ETF.

Darum ist ein ETF auf den S&P 500 Index so genial

Es hat seinen Grund, warum Buffett so begeistert vom S&P 500 ist. Denn mit einem ETF auf den Index kann man so gut wie nicht verlieren. So zeigte eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research, wie das Finanzportal „The Motley Fool“ einmal berichtete: Wer zwischen dem Jahr 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und die Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätte, so man Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Heißt konkret: Egal, wann Sie ab 1900 eingestiegen wären und auf welche Krise Sie auch hätten stoßen können: Wer seinen ETF für mindestens 20 Jahre lang gehalten hätte, hätte stets eine positive Gesamtrendite erzielt.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des S&P 500 lag in den vergangenen 20 Jahren bei 10,21 Prozent. Wer also in Annahme dieser Wachstumsrate für 20 Jahre jeden Monat 150 Euro in einen ETF-Sparplan auf den S&P 500 investiert hätte, der hätte am Ende eine Summe von über 110.000 Euro erwirtschaftet (Kosten und sonstige Gebühren sind im Beispiel nicht berücksichtigt). Die durchschnittlich jährliche Wachstumsrate des MSCI World liegt „nur“ bei 8,65 Prozent. Hier hätten Sie nach 20 Jahren eine Summe von über 92.000 Euro gemacht. Ein Anlageerfolg der Vergangenheit ist zwar keine Garantie für die Zukunft. Dennoch ist die Wirtschaft auf lange Sicht noch immer gestiegen.

