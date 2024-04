Geht es nach Milliardär Ken Fisher, scheint dieser auch für dieses Jahr voll bullisch für Tech-Aktien zu sein – für welche er davon besonders hohe Chancen sieht

Ken Fisher ist an der Wall Street kein Unbekannter: Der 73-jährige ist der Gründer von Fisher Investments und ein bekannter Autor der Finanzszene. „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf etwa 8,4 Milliarden US-Dollar.

Es liegt auf der Hand: Ken Fisher scheint zu wissen, wie man aus seinem Geld mehr machen kann. Doch auf welche Aktien hat es der Milliardär derzeit abgesehen?

Von Nvidia bis Apple – das sind die Top-Aktien in Ken Fishers Portfolio

Ein Blick auf Ken Fishers Portfolio zeigt: Der Milliardär scheint auch für dieses Jahr super bullisch für Tech-Werte zu sein. Denn die zehn größten Aktien-Positionen in seinem Portfolio sind derzeit Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, AMD, Salesforce, ASML, TSMC und Home Depot. Fast alle sind also aus dem Bereich Tech und zusammen nehmen sie rund 30 Prozent der Portfolios ein, das aus fast 1000 verschiedenen Aktien besteht.

Bei all diesen Aktien hat er im vierten Quartal die Positionen sogar nochmal erhöht. Er scheint also voll optimistischer Vorfreude für Tech-Aktien in das neue Jahr gestartet zu sein. Es hat sich gelohnt: Bis auf Apple sind derzeit alle Aktien aus den Top 10 im Plus. Doch für welchen Kandidaten sollte man sich entscheiden?

Wer sich nicht auf eine Aktie festlegen möchte, kann einen Blick auf den neuen Tech-Giganten-Index von BÖRSE ONLINE werfen. Inspiriert von der rasanten Entwicklung im Technologiesektor, hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE einen Index entwickelt, der die 15 nach Marktkapitalisierung wertvollsten Tech-Aktien vereint. Neben den Big 5 der Tech-Branche – Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple, Microsoft – enthält der Index weitere hochprofitable Unternehmen wie etwa Nvidia, Netflix, T-Mobile US und Comcast. Die Zusammenstellung des Index ist dynamisch. Der Aktienkorb wird alle 6 Monate auf die Marktkapitalisierung überprüft. So sind stets die 15 Top-Werte im Index enthalten.

Lesen Sie auch: 50% Kurschance: KI entdeckt Aktie, die besser sein soll als Nvidia

Oder: Klare Verkaufskandidaten: 5 Aktien, bei denen fallende Kurse drohen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.