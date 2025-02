Der MSCI World ETF bleibt das Basis-Investment für ETF-Anleger. Und daran wird auch dieser Artikel nichts ändern. Und dennoch haben wir eine Handvoll ETFs gefunden, die den Platzhirschen aktuell schlagen. Welche einzigartigen Produkte sich jetzt zur optimalen Beimischung eignen.

Bis zu 186 Prozent Gewinn in 3 Jahren: Mit diesen ETFs

Wer ein optimales Depot aufbauen möchte, der platziert um seine verlässlichen Dauerläufer wie etwa den MSCI World ETF noch richtige Kursraketen. Diese pushen dann die Performance und sorgen für Überrenditen. Möglich ist dies etwa mit diesen ETFs, die BÖRSE ONLINE identifiziert hat:

Besser als der MSCI World

Alle ETFs haben eines gemeinsam. Sie haben ein starkes Momentum und konnten in den vergangenen 3 Monaten deutlich stärker als der MSCI World ETF zulegen. Und fast alle schafften es auch, den MSCI World auf Dauer von 3 Jahren zu schlagen. Damit Sie die Performance besser einschätzen können, haben wir sowohl ETFs auf den MSCI World und den DAX, als auch auf den S&P 500 und die Nasdaq aufgelistet.

Übrigens: Die ??? sind kein Fehler. Die besten ETFs, die den MSCI World jetzt deutlich schlagen, finden Sie hier.

Besser als der MSCI World: Diese ETFs sollte man beimischen

Dabei haben die ETFs wie etwa der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (WKN: LYX0Z5), der auf 28 Banken aus zehn europäischen Ländern setzt ein Klumpenrisiko. Schließlich bilden diese ETFs oftmals nur eine einzelne Branche oder eine Region ab. So auch der Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (WKN: A2QKQ1) welcher in 38 Unternehmen aus dem Bereich Digital Health und Telemedizin setzt, darunter Doximity, ProMedicus und Hims & Hers Health.

Deswegen mischen Anleger diese ETFs, die den MSCI World zwar schlagen, aber nicht ersetzen können, bei. Trotz der krassen Renditen von teils 186 Prozent in 3 Jahren, sollte man nicht einzig und alleine auf diese ETFs setzen. Alle ETFs finden Sie jetzt hier.

