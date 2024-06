Dieser ETF läuft besser als der Welt-Index – und ist dabei aber ebenso breit diversifiziert. Was steckt dahinter?

Ein ETF auf den MSCI World Index gilt wohl als der beliebteste der Welt. Denn mit ihm kann man sozusagen auf die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft (Schwellenländer ausgeschlossen, auch China) setzen. Und die ist bekanntermaßen auf lange Sicht noch immer gestiegen.

Aufgrund der breiten Diversifizierung ist ein ETF auf den MSCI World daher eine beliebte Option, um per Sparplan fürs Alter vorzusorgen. Doch gibt es womöglich noch eine lohnendere Alternative?

Dieser ETF schlägt den MSCI World – doch ist er die bessere Wahl?

Das Portal „eft.capital“ rankt regelmäßig ETFs nach ihrer Performance. Und der ETF, der auf Sicht von fünf Jahren am zweitbesten gelaufen ist, ist der iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF. Er setzt auf Unternehmen aus dem S&P 500 Index mit Fokus auf Technologien. Der Vorteil: Der S&P 500 lief 2023 und auch dieses Jahr vor allem wegen großen Tech-Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Co. so gut.

Die Gesamtkostenquote (TER) des thesaurierenden ETFs liegt gerade einmal bei 0,15 Prozent p.a. Zu den zehn Top-Positionen zählen Microsoft, Nvidia, Apple, Broadcom, AMD, Qualcomm, Salesforce, Adobe, Cisco und Oracle. Zusammen nehmen sie über 76 Prozent ein. Die größte Branche bildet die Halbleiterbranche ab. Damit hat vor allem das Thema künstliche Intelligenz einen hohen Stellenwert, denn Halbleiter bilden nun einmal die Infrastruktur, dass eine KI überhaupt erst funktionieren kann.

Doch ist dieser ETF wirklich die bessere Wahl?

Der ETF wurde am 20. November 2015 aufgelegt und erzielte seitdem eine durchschnittlich jährliche Rendite von knapp 23 Prozent. Beim MSCI World waren es seitdem 11,27 Prozent. Von der Performance zieht der iShares ETF also klar am Weltindex vorbei. Und auch der iShares ETF bietet mit rund 65 Aktien im Portfolio eine breite Diversifizierung und setzt auf große und starke Unternehmen. Allerdings sind es beim MSCI World fast 1.500 Bestandteile aus über 23 Ländern. Die Diversifizierung ist also nochmal deutlich größer und das Risiko damit geringer.

Nichts desto trotz sind sich die Top 10 Positionen sogar relativ ähnlich. Bei der Wahl des entsprechenden ETFs kommt es also vor allem auf die eigene Risikobereitschaft und das persönliche Ziel an. Zwar bietet der MSCI World eine schwächere Performance, dennoch ist diese immer noch solide und das Risiko weit breiter gestreut. Wer jedoch von Technologiewerten überzeugt ist und etwas mehr Risiko in Kauf nehmen kann, ist mit dem iShares ETF bestens beraten, denn immerhin handelt es sich hierbei nicht um kleine riskante Tech-Werte, sondern größtenteils und profitable und etablierte Unternehmen.

