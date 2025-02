Lange Zeit galt ein ETF auf den Weltindex MSCI World als das Mittel der Wahl für die private Altersvorsorge. Doch könnte sich das nun ändern? Eine Künstliche Intelligenz hat den besten ETF für langfristigen Vermögensaufbau ermittelt – und die Ergebnisse sind überraschend.

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Die gesetzliche Rente allein wird für viele Menschen in Deutschland im Alter nicht ausreichen. Private Vorsorge ist daher unerlässlich – und ETFs (Exchange Traded Funds) gelten als eine der besten Möglichkeiten, langfristig Vermögen aufzubauen.

Der große Vorteil von ETFs liegt in ihrer breiten Streuung: Anstatt auf einzelne Aktien zu setzen, kann man mit einem ETF in ganze Branchen, Länder oder sogar die gesamte Weltwirtschaft investieren. Zudem sind die Verwaltungskosten in der Regel deutlich geringer als bei aktiv gemanagten Fonds, da ETFs lediglich einen Index passiv nachbilden.

Doch welcher ETF ist langfristig die beste Wahl für die Altersvorsorge?

Der MSCI World gilt als Klassiker unter den Altersvorsorge-ETFs. Er bildet die Wertentwicklung von rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern ab und profitiert von der langfristig steigenden Weltwirtschaft. Trotz Krisen konnte der Index in der Vergangenheit immer wieder neue Höchststände erreichen.

Doch gibt es womöglich einen ETF, der für die Altersvorsorge noch besser geeignet ist? Eine Künstliche Intelligenz hat sich dieser Frage angenommen.

Der beste ETF für die Altersvorsorge laut KI – kann sich der MSCI World warm anziehen?

Um den optimalen ETF für den langfristigen Vermögensaufbau zu identifizieren, gibt es zahlreiche Methoden – und ebenso viele Meinungen. Eine spannende Möglichkeit ist es, eine Künstliche Intelligenz (KI) nach ihrer Einschätzung zu befragen. Moderne KI-Modelle verfügen über enorme Datenbanken und können bei ihren Analysen eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen – von historischen Renditen über Risiko-Kennzahlen bis hin zu aktuellen Markttrends.

Für dieses Experiment haben wir die wohl bekannteste KI befragt: den Chatbot ChatGPT von OpenAI, genauer gesagt die neueste Version GPT-4o. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Antworten teils gekürzt, die inhaltliche Aussage bleibt jedoch vollständig erhalten.

Wir fragten den Chatbot daher ganz direkt: Was ist der beste ETF, um fürs Alter vorzusorgen?

ChatGPT: Der beste ETF zur Altersvorsorge hängt von mehreren Faktoren ab, darunter dein Alter, deine Risikobereitschaft, dein Anlagehorizont und deine persönlichen Präferenzen. Generell eignen sich breit gestreute, kostengünstige ETFs mit langfristigem Wachstumspotenzial am besten für die Altersvorsorge. Hier sind einige der besten ETF-Typen für die Altersvorsorge:

1. Weltweite Aktien-ETFs (Breite Diversifikation)

Diese ETFs sind ideal für langfristige Anleger, da sie weltweit gestreut sind und das Risiko einzelner Regionen minimieren:

• iShares MSCI ACWI UCITS ETF (ISIN: IE00B6R52259) → Weltweiter ETF (Industrie- & Schwellenländer)

• Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80) → Ähnlich wie der MSCI ACWI, aber mit FTSE-Index

• iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5Y983) → Fokussiert auf Industrieländer (keine Schwellenländer)

2. Schwellenländer-ETFs (Langfristiges Wachstumspotenzial)

Falls du etwas mehr Risiko in Kauf nehmen möchtest:

• iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5YC18) → Investiert in Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien

• Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (ISIN: IE00BTJRMP35) → Alternative mit niedrigen Kosten

3. Nachhaltige ETFs (ESG-konform)

Falls dir Nachhaltigkeit wichtig ist:

• iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (ISIN: IE00BFNM3J75)

• Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders UCITS ETF (ISIN: LU1792117779)

4. Dividenden-ETFs (Für passive Einkünfte im Alter)

Wenn du im Ruhestand eher von Dividenden leben möchtest:

• Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (ISIN: IE00B8GKDB10)

• SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B9CQXS71)

5. Anleihen-ETFs (Für mehr Sicherheit im Alter)

Falls du dich mit zunehmendem Alter risikoärmer aufstellen willst:

• iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BDBRDM35) → Weltweiter Anleihen-ETF

Welche Strategie ist ideal?

• Jung (bis 40 Jahre) → Hoher Aktienanteil (80-100%), Fokus auf MSCI World / All-World ETFs

• Mittelalter (40-55 Jahre) → Mischung aus Aktien-ETFs (60-80%) und Anleihen-ETFs (20-40%)

• Kurz vor der Rente (55+ Jahre) → Mehr Stabilität durch höhere Anleihenquote (50% oder mehr)

Und wenn du dich hypothetisch gesehen für einen davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch nur für einen ETF zur Altersvorsorge entscheiden müsste, würde ich den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80) wählen.

• Globale Diversifikation → Enthält ca. 4.000 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern

• Kostengünstig → TER nur 0,22 %, also geringe Gebühren

• Breites Marktabbild → Umfasst sowohl große als auch mittelgroße Unternehmen

• Guter Mix aus Wachstum & Stabilität

• Langfristig solide Rendite (~7-9 % p.a.) → Ideal für Altersvorsorge

Falls du die Dividenden lieber nicht automatisch reinvestieren willst, gibt es ihn auch in einer ausschüttenden Version (IE00BKS7L097).

Schlägt dieser ETF den MSCI World als Altersvorsorge?

Grundsätzlich hat die KI mit ihrer Einschätzung einen validen Punkt. Während der MSCI World rund 1.400 Unternehmen umfasst, stammen diese ausschließlich aus Industrieländern – Schwellenländer wie China fehlen komplett. Der FTSE All-World Index hingegen bildet über 4.000 Aktien ab, darunter auch Unternehmen aus Schwellenländern.

Und genau hier liegt der potenzielle Vorteil: Schwellenländer wie Indien können enorme Wachstumschancen bieten – Chancen, die Anlegern des MSCI World entgehen würden. Gleichzeitig gehen Investitionen in Schwellenländer aber auch mit höheren Risiken einher. Und wie sich diese Märkte in Zukunft tatsächlich entwickeln, bleibt ungewiss.

Trotz der breiteren Diversifikation des FTSE All-World Index sind die USA auch hier stark vertreten – mit einem Anteil von 65 Prozent. Damit bleibt das Risiko für Anleger, die Schwellenländer in ihre Strategie einbinden möchten, überschaubar. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre erzielte der FTSE All-World Index eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,96 Prozent.

Zum Vergleich: Beim MSCI World liegt der USA-Anteil bei rund 74 Prozent, die jährliche Rendite der vergangenen fünf Jahre beträgt hier 11,7 Prozent. Aktuell schlägt sich der MSCI World also noch besser – und das bei geringerem Risiko.

Letztlich kommt es auf die individuelle Risikobereitschaft und die persönlichen Präferenzen an: Wer eine breitere Streuung und das Potenzial von Schwellenländern nutzen möchte, könnte den FTSE All-World in Betracht ziehen. Wer jedoch eine stabilere Performance mit geringerem Risiko bevorzugt, ist mit dem MSCI World weiterhin gut aufgestellt.

