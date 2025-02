Immer mehr Anleger wollen langfristig mit ETFs für die Altersvorsorge sparen. Doch nur wer die richtige Strategie hat, der kann an der Börse erfolgreich sein. Das sind die drei besten ETF-Strategien für langfristige Gewinne und Buy & Hold forever.

Das Thema Anlegen in ETFs ist in Deutschland in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Doch wie immer gilt: Wer an der Börse ohne die richtige Strategie anlegt, der wird nie Erfolg haben.

Dementsprechend braucht es auch bei einer scheinbar simplen Anlageform wie einem ETF die richtige Vorgehensweise.

Die 3 besten ETF-Strategien für langfristige Gewinne

Dabei sollten Anleger vor allem auf diese drei globalen ETF-Strategien bauen, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich bewährt haben, wenn man nur lang genug dabei blieb und Buy & Hold forever betrieben hat:

ETF-Strategie 1: Die simple Variante

Die simpelste Variante ist dabei einfach einen global anlegenden ETF zu kaufen, der Industrie- und Schwellenländer, gewichtet nach Marktkapitalisierung, abdeckt. Hier müssen sich Anleger weder um Rebalancing noch um Sonstiges Gedanken machen, sondern können einfach langfristig dabei bleiben.

Passende ETFs sind etwa:

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A2PKXG)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF (WKN: ETF150)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (WKN: A1JMDF)

ETF-Strategie 2: Die ausgewogene Variante

Wem der simple Ansatz nicht genug ist, der kann selbst etwas Hand anlegen und sich sein eigenes ETF-Portfolio bauen. Sehr beliebt sind dabei unter anderem die Beimischung von Small Caps (Nebenwerten) als eigenen ETF oder die Übergewichtung von Schwellenländern.

Tatsächlich sind die Varianten hier sehr vielfältig und helfen Anlegern häufig dabei sich ein deutlich ausgewogeneres Portfolio im Vergleich zu großen nach Marktkapitalisierung gewichtenden Indizes zu schaffen.

ETF-Strategie 3: Die chancenorientierte Variante

Wer allerdings Chancen bei einzelnen Aktien, Rohstoffen oder Kryptowährungen wahrnehmen will, der sollte auf eine Core-Satellite-Strategie setzen. Hier besteht der Kern (Core) aus soliden ETFs wie etwa dem Amundi Prime All Country World UCITS ETF (WKN: ETF150) oder dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A2PKXG). Um dieses Portfolioschwergewicht herum errichten Anleger dann ihre Satelliten – spannende Einzeltitel beispielsweise.

So können Anleger den Großteil ihres Geldes langfristig gewinnbringend anlegen, haben aber mit einem kleineren Teil noch die Möglichkeit an aussichtsreichen Wetten zu partizipieren oder können sicherheitsorientierte Beimischungen wie Gold hinzunehmen.

